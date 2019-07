Bremen von A bis Z: F wie Friedhof

Es ist heiß. Hochsommerlich heiß. Hoch „Yvonne“ bringt trockene und heiße Luft, sagen die Metereologen. Ein Hitzepeak mit Höchstwerten bis 40 Grad wird angekündigt. „Das ist ja mega“, sagt Paul aus der Inselstraße. „Da braucht Oma ja ein paar Kannen auf’n Kopp.“

Paul ist nicht mehr der Jüngste, seit zwei Monaten in Rente. Und Oma? „Oma hat längst ihr letztes Eigenheim bezogen“, sagt Paul. Erraten: Oma liegt auf dem Hastedter Friedhof. Und die Blumen auf ihrem Grab brauchen mal wieder eine ordentliche Ladung Wasser. Die anderen Gräber auch. Rushhour auf dem Friedhof. Es ist ein regelrechtes Wettrennen mit Gießkannen. Vor allem gelbe und grüne sind im Dauereinsatz. Manche haben eine Werder-Raute als Aufkleber. Hellgrün trifft Dunkelgrün. Farblich gewagt, aber absolut geschmackvoll.

Hastedt ist und bleibt ein Dorf. Das ist auch gut so. Und der Friedhof wird schon mal zum Treffpunkt. Vor allem an solchen Hitzetagen. Hier weiß man noch, wer wo liegt. „Warst Du schon bei Tante Herta? Oder soll ich sie heute gießen?“ Ein Dialog im Vorübergehen. Zuhören geht anders. Macht ja nichts. Herta bekommt heute einen Doppelpack. So ein Friedhof in der Nachbarschaft hat seine Vorzüge. Ruhige Nachbarn. Ein Friedhofsgärtner, auf den man sich verlassen kann.

Und diese wunderbaren Gespräche. „Ach. Da liegt Ihr? Da sind wir ja gar nicht so weit weg“, sagt ein Kumpel aus der Drakenburger. Und schon kommt der zukünftige Kegelabend unter Tage ins Spiel. Doch der Rundgang macht auch nachdenklich. „Peter liegt ja da schon seit 20 Jahren.“ Mein Kumpel schluckt. „War ein guter Abwehrspieler.“ „Und besser als Uwe“, fährt er fort. Uwe kommt just vorbei. Mit einer roten Gießkanne. Hübsch. „Auch die Familie gießen?“ Klar. „Oma braucht Wasser.“