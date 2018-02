Freiwilligenbörse „Aktivoli“ bringt Ehrenamtliche und Verbände zusammen

Tanzfilme und Streicheleinheiten

+ © Kowalewski Andreas Kalkosky (l.) und Malte Degener am Malteser-Stand auf der „Aktivoli“ im Bremer Rathaus. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Die meisten freiwilligen Helfer wissen zunächst, was sie nicht wollen. Das ist auch immer sehr individuell. Dann kommt aber dahinter, was die Interessenten wollen“, sagt Regine Weiß, Beraterin bei der Freiwilligenagentur Bremen. Sie ist am Sonntag im Rathaus im Dauereinsatz – bei der Freiwilligenbörse „Aktivoli“, zu der am Ende mehr als 2 300 Besucher kommen.