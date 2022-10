Freimarkt Bremen: Vergnügen kostet

Von: Martin Kowalewski

Vergnügen kostet - für Besucher wie auch für die Schausteller auf dem Bremer Freimarkt. Sie zahlen höhere Preise für Produkte und Energie, geben das aber nur moderat an die Kunden weiter, wie sie betonen.

Bremen – Hinter Susanne Robrahn laufen die Fritteusen. An ihrem Stand „Pommes Fritz“ auf dem Bremer Freimarkt verarbeiten sie und ihre Mitarbeiter frische Kartoffeln vor Ort zu Pommes. Außerdem gibt es an dem Stand angekaufte Pommes aus Süßkartoffeln und Kartoffelecken. Die Preise für die für ihren Betrieb nötigen Produkte sind gestiegen, mitunter drastisch. Mit höheren Kosten für Produkte und Energie kämpfen alle Schausteller.

Der Preis für Pflanzenfett habe sich verdoppelt, Kartoffeln seien um etwa 20 Prozent gestiegen, sagt Susanne Robrahn. Gerade sei Mayonnaise wieder teurer geworden, das dritte Mal in diesem Jahr. Auch Verpackungen hätten sich drastisch verteuert. Da schlackere man mit den Ohren, sagt sie. Die Schaustellerin versucht, die Preise zu halten. Die kleinste Portion vor Ort aus Kartoffeln selbstgemachte Pommes ist immer noch für drei Euro zu haben.

Freimarkt Bremen: Propangas fast doppelt so teuer

Mittlerweile läge der Preis für das Propangas bei 80 Euro – früher waren es 43 Euro, sagt Robrahn. „Es gibt nur einen Lieferanten, der hier liefert, weil alle keine Fahrer haben.“

Propangas wird gebraucht, denn sechs Fritteusen sind im Einsatz. In vier Fritteusen werden die frischgeschnittenen Pommes in einem ersten Schritt vorgegart. Das dauert 20 Minuten. Nur drei bis vier Minuten braucht es dagegen, sie in einem zweiten Schritt knusprig werden zu lassen.

Kartoffeln werden fast täglich geliefert, alles andere zweimal pro Woche. „Wenn man Glück hat“, fügt Susanne Robrahn hinzu. Da wird es manchmal eng, die Lagerkapazitäten werden voll ausgenutzt. Für Servietten befindet sich der Lagerplatz unterm Dach des Standes.

Freimarkt: Teurer Weizen

Auch Susanne Keuneke vom Bremer Verband der Schausteller und Marktkaufleute berichtet von gestiegenen Preisen bei Vorprodukten, etwa bei Schweinefleisch. Der Grund sei der zu geringe Transport von Futtermitteln. Auch hier wirkt sich der Ukraine-Krieg aus. Weizen ist teurer geworden. Die Preise auf dem Rummel steigen, „aber moderat“, sagt sie. Das Volksfest müsse volkstümlich bleiben, gerade in der Preisgestaltung, betont Schausteller Rudolf Robrahn vom Bremer Schaustellerverband

Seit März habe es drei Preiserhöhungen der Lieferanten gegeben, erzählt Jörg Ahrend, Geschäftsführer des Festzelts „Riverboat“. Ein Grund, die Preise zu vergleichen und sich bei den Lieferanten umzuschauen. „Man bestellt bei zwei bis drei Lieferanten statt bei einem.“ Mitunter sei ein bestimmtes Produkt bei einem Lieferanten günstiger. „Auf der Osterwiese waren wir einer der ganz wenigen Betriebe, die die Preise vom Freimarkt 2021 gehalten haben“, sagt er. Jetzt seien die Preise höher, aber um weniger als zehn Prozent.

Freimarkt Bremen: Gastro zahlt über Tarif

Zum Thema Löhne sagt Ahrend: „Die Freimarktgastro muss über Tarif bezahlen, sonst bekommt man am Wochenende keine Angestellten.“ Auch andere Zeltbetreiber berichten von Preiserhöhungen. Klaus Renoldi, Geschäftsführer des Hansezelts, freut sich über die positiven Auswirkungen des warmen Wetters bei den Heizkosten. Durch die gestiegenen Spritpreise seien aber die Logistikkosten höher, insbesondere bei der Bierlieferung.

Die Kilowattstunde Strom kostet auf dem Freimarkt in diesem Jahr 34 Cent netto, also ohne Mehrwertsteuer, so der Marktelektriker Thomas Wehmann. 2021 habe der Nettopreis bei 28 Cent gelegen. Er verweist aber auf den Wegfall der EEG-Umlage.

Die Schausteller achteten darauf, mit moderner Technik Strom zu sparen, sagt Keuneke. Sie spart den Angaben zufolge die Hälfte an Strom an ihrem Stand ein, seit sie bei der Beleuchtung auf LED umgestiegen ist. Bei ihr sind, wie bei ihren Kollegen auch, weitere Stromverbraucher im Betrieb, zum Beispiel Fritteuse und Gefriertechnik.

Freimarkt: Sparen durch LED

Rudolf „Rudi“ Robrahn weist ebenfalls auf die Stromersparnis durch LED bei Fahrgeschäften hin. Schließlich macht die Beleuchtung an Buden und Karussells einen großen Anteil aus. Früher seien Scheinwerfer mit 2 000 oder 2 500 Watt benutzt worden, um die Karussells anzustrahlen. Er zitiert einen Spruch: „Licht lockt Leute.“

Modernere Technik als Schlüssel zu weniger Stromverbrauch, das nutzen die Schausteller. Der Freifallturm „Hangover“ auf dem Bremer Freimarkt verbrauche weit weniger Strom als sein kleinerer Vorgänger, erklärt Schausteller Ewald Schneider Junior. 250 Kilowatt (kW) sei der aktuelle Anschlusswert für den Freifallturm, der Vorgänger habe bei etwa 1 000 kW gelegen, so Ewald Schneider. Viel habe er an seinem Fahrgeschäft durch LED-Lampen eingespart. Aber auch die Technik habe sich verändert.