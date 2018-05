Freie Kliniken protestieren gegen Geno-Bevorzugung

Bremen - Von Ralf Sussek. „185 Millionen Euro“ steht auf dem ersten großen Transparent – gemeint sind 185 Millionen Euro Finanzspritze für die Kliniken der Gesundheit Nord (Geno). Und doch ist die Zahl am Dienstagvormittag schon wieder überholt. Am selben Tag werden die Mittel im Nachtragshaushalt um 20 Millionen Euro aufgestockt. 205 Millionen also. Was es nicht besser macht.

„So nicht“, heißt es auf weiteren Transparenten, „wir sind auch Steuerzahler.“ Soll heißen: Die freien Kliniken in Bremen (St.-Joseph-Stift, Diako, Rot-Kreuz-Krankenhaus und Roland-Klinik) fühlen sich benachteiligt, weil Bremen fortwährend Geld in die kommunalen Kliniken der Gesundheit Nord pumpt. „Senat beschließt Unterstützung für Gesundheit Nord für Klinikbau“, heißt es das positiv formuliert in der aktuellen Mitteilung des Gesundheitsressorts.

Die Senatorin selbst kennt die Problematik. Sie hat auf die Bitte der Interessenvertretungen um ein Gespräch nicht reagiert, ebenso wenig wie auf deren Offenen Brief. Nun, während der Demonstration, gibt sie sich offen. Sie sieht in dem Protest gegen die 205 Millionen Euro Zuschuss für die Geno-Krankenhäuser eine „Vermengung“, sagt sie zu den Mitarbeitervertretern und Betriebsräten. Sie mögen sich doch mit einem „Schreiben an mich“ an die senatorische Dienststelle wenden und um einen Termin nachsuchen.

„Für das operative Geschäft enthält die Geno kein Geld“

Ob die 20 Millionen Euro Nachschlag etwas mit den ausgewiesenen 20 Millionen Euro Defizit der Geno zu tun habe, wird die Senatorin von einem Journalisten gefragt. „Nein“, sagt sie fest in die Kamera des Regionalmagazins „Buten un Binnen“, es würden Darlehen „übernommen“. Und sie ergänzt: „Für das operative Geschäft enthält die Geno kein Geld.“

Das sehen die freien Kliniken anders. Es sei zwar „grundsätzlich in Ordnung und rechtens, dass Gelder der Stadt Bremen als Gesellschafterin in die Geno fließen, aber nicht mehr bei diesen Beträgen, die bereits seit Jahren immer wieder in schlechte Wirtschaftlichkeit und/oder unorganisierte Baumaßnahmen wie den TEN (Teilersatzneubau, d. Red.) investiert werden. Das finanzieren wir alle mit unseren Steuergeldern mit“, heißt es in dem Offenen Brief an die Senatorin. Die Verfasser sehen bei der Geno keinen Druck, wirtschaftlich zu handeln, so wie ihn die freien Kliniken haben. Nur die Geno könne es sich – wegen der Finanzspritzen – leisten, Stationen wegen Personalmangels vorübergehend zu schließen oder teure Leiharbeitskräfte einzustellen.

„Wir brauchen nun einen Dialog“

„Der Senat spielt bei der Geno offenkundig nicht mit offenen Karten und lässt die gewählten Volksvertreter im Unklaren. Die Abgeordneten haben in den Ausschüssen und der Gesundheitsdeputation dadurch auf Grundlage falscher Zahlen diskutiert“, kommentierte die FDP-Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner die Erhöhung der Zuwendung an die Geno. Die bleibe „das größte Haushaltsrisiko in Bremen“.

Dass sich die freien Kliniken nicht richtig wahrgenommen und benachteiligt fühlen, kann der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Magnus Buhlert, nachvollziehen. „Die finanzielle Ungleichbehandlung von Geno und freigemeinnützigen Kliniken wird mit diesem Nachtragshaushalt unterstrichen. Ich teile die Kritik der freigemeinnützigen Kliniken und ihrer Mitarbeiter. Während die sich jederzeit für ein positives Ergebnis anstrengen müssen, verlassen sich letztlich die GenoNo-Kliniken auf den Staat.“

„Wir brauchen nun einen Dialog“, sagt der Betriebsratsvorsitzende des Rot-Kreuz-Krankenhauses, Wilfried Elfers, beim Protest auf dem Marktplatz. Ein Anfang dafür wäre nun gemacht, wenn die Senatorin ihr Gesprächsangebot mit Leben füllte.

