Freche Sprüche, Anleihen aus der Volksmusik: Mickie Krause macht Stimmung

Blanke Begeisterung

+ © Kowalewski Frech und aufmunternd: Mickie Krause Donnerstagnacht auf der Bühne in der Halle 7. Der Sänger machte ordentlich Stimmung und begeisterte in Bremen Tausende von Fans. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Wie immer sind seine Texte und auch spontan gedichteten Zeilen reichlich frech. Zum Beispiel: „Reiß die Hütte ab! Eisenhüttenstadt.“ Darauf folgt: „Wir sind doch nicht bei den Ossis. Wir sind in Bremen.“ In der vollen Halle 7 erntet Mickie Krause in der Nacht zu Freitag die blanke Begeisterung von schätzungsweise mehr als 4.000 ausgelassenen Zuschauern.