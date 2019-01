Kurz weggenickt und Geld weg: Frau will vermeintlichen Diebstahl anzeigen

Bremen - Eine 66-jährige Frau wollte in der Nacht zu Sonntag einen Diebstahl im Bremer Hauptbahnhof anzeigen. Das vermisste Geld tauchte dann aber wieder auf.

Die Frau erklärte der Bundespolizei, dass sie gegen 1 Uhr kurz auf einer Bank im Hauptbahnhof eingeschlafen sei und ihr währenddessen jemand 190 Euro gestohlen habe. Ihre Geldbörse befand sich in ihrem Rucksack, der mit einer Kette gesichert war, teilt die Bundespolizei mit.

Als Beamte Videoaufzeichnungen aus dem Bahnhof auswerteten, war jedoch keine Person in der Nähe der Frau zu erkennen. Eine Straftat war also nicht nachzuweisen. Um 7.15 Uhr erschien die Frau erneut auf der Wache: Sie hatte ihr Bargeld in einer anderen Geldbörse wiedergefunden.

