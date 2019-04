Frau schockt ihren Bruder mit fiesem Aprilscherz - dann rücken Polizei und Notarzt an

Eine junge Frau hat in Bremen mit einem fiesen Aprilscherz ihren Bruder geschockt. Dieser rief sofort Polizei und Notarzt.

Bremen - Am 1. April rief eine 28 Jahre alte Bremerin rief ihren Bruder an und sagte, dass sie durch einen Messerstich in den Bauch verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei nahm der 29-Jährige die Schilderung ernst und wählte gegen 19.30 Uhr den Notruf.

Wegen Aprilscherz: Polizei und Notarzt rücken an

Mehrere Streifenwagen, Rettungswagen und Notarzt machten sich mit Blaulicht und Martinshorn auf den Weg in Richtung Findorff. Am Tatort trafen die überraschten Einsatzkräfte aber auf keine verletzte Frau. Stattdessen schilderte die 28-Jährige, dass sie sich mit ihrem Bruder einen Aprilscherz erlaubt hatte.

Die Polizisten zeigten der Bremerin deutlich die Gefahren einer solchen Aktion auf, gerade im Hinblick auf Blaulichtfahrten und das unnötige Binden von Einsatzkräften. Sie stießen bei ihr aber auf wenig Verständnis. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen des Missbrauches von Notrufen eingeleitet. Weitere Kostenübernahmen werden geprüft.

Hinweis der Polizei Bremen

Wer absichtlich oder wissentlich Notrufe oder Notzeichen missbraucht oder vortäuscht, dass wegen eines Unglücksfalles oder wegen gemeiner Gefahr oder Not die Hilfe anderer erforderlich sei, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

