Professorinnen aus Kiel und Göttingen gewinnen Norddeutschen Wissenschaftspreis

Bremen - Von Steffen Koller. Forscherinnen aus Kiel und Göttingen sind am Donnerstag mit dem Norddeutschen Wissenschaftspreis 2018 im Bereich Lebenswissenschaften ausgezeichnet worden. Die Wissenschaftlerinnen Prof. Dr. Sandra Spielvogel von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und ihre Kollegin JuniorProf. Dr. Michaela Dippold von der Georg-August-Universität Göttingen nahmen die Auszeichnung im Schütting entgegen.

Die beiden Frauen waren sichtlich überrascht und freuten sich über den Juryentscheid. In ihrem Forschungsprojekt „Multi-Meta-Omik – Neue Technologien für neue Herausforderungen der norddeutschen Landwirtschaft im Klimawandel“ beschäftigen sich die beiden mit Bodenstoffkreisläufen bei Trockenheit. Konkret geht es darum, wie Landwirte, speziell in Norddeutschland, zukünftig mit langanhaltenden Dürreperioden umgehen können. So wollen die beiden „ein Forschungskonsortium etablieren, das die Disziplinen der Ökologie und Biogeochemie der Böden zusammenbringt“, heißt es in ihrem Portfolio. Langfristig könne so ein Netzwerk aufgebaut werden, das Zukunftsfragen rund um Böden beantwortet. Die Jury, unter anderem bestehend aus Mitgliedern der Norddeutschen Wissenschaftsministerkonferenz, lobte die „hochrelevante Problematik“, „die äußerst ausgewiesenen Beteiligten“ des Projekts und „den insgesamt stimmigen und bedeutenden Beitrag“. Der erste Platz ist mit einem Preisgeld von 125 000 Euro dotiert, die weiteren Plätze mit 75 000 und 50 000 Euro. Den zweiten Platz belegte ein Projekt der Universitäten Lübeck und Hamburg. Die Forscher arbeiten an einer strahlungsfreien Alternative für die zukünftige Gefäßdarstellung beim Menschen. Platz drei ging an eine Studie der Uni Kiel. Dabei beschäftigen sich die Forscher mit der Genetik von Schwalben.

Gerade in Zeiten zunehmender Verunsicherung müsse Wissenschaft Argumente liefern, sagte Gastredner Prof. Dr. Ortwin Renn aus Potsdam. „Demokratie lebt vom Argument.“ Der Experte für Nachhaltigkeitsforschung ergänzte: „Gelogen wurde schon immer.“ Gerade deshalb müssten sich Forscher noch intensiver hinterfragen und plausible Erkenntnisse liefern. Das hätten alle drei Projekte „eindrucksvoll“ getan, lobte er. Bremens Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD), die die Preise überreichte, sagte: „Wissenschaft funktioniert heute nicht mehr allein.“ Kooperationen seien wichtig, auch aus Sicht der Wirtschaft, so Quante-Brandt.

Die nächste Preisverleihung findet 2020 in Kiel statt.