SPD fordert Bundesweite Beobachtung der Jungen Alternativen

Bremen - Die Sprecher gegen Rechtsextremismus der SPD-Fraktionen der Landtage und des Bundestags fordern eine bundesweite Beobachtung der Jugendorganisation der AfD - der Jungen Alternative (JA).

"Nicht nur in Bremen und Niedersachsen sind die Protagonisten der JA und der rechtsextremen Identitären oftmals deckungsgleich", sagte der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion des Bundeslandes Bremen, Sükrü Senkal, am Dienstag nach einer zweitägigen Konferenz der SPD-Experten in der Hansestadt.

Niedersachsen und Bremen hatten Anfang September bekanntgeben, dass die Verfassungsschützer in beiden Bundesländern die JA ins Visier nehmen. Hinweise aus den Ländern zu rechtsextremen Tendenzen der JA habe das Bundesamt für Verfassungsschutz unter der Führung von Hans-Georg Maaßen bisher ignoriert, kritisierte Senkal. Für die Beobachtung der JA, der Identitären Bewegung und der Reichsbürger seien die rechtlichen Hürden aber längst nicht so hoch wie für eine Partei. "Deshalb hätten wir uns gewünscht, dass der Verfassungsschutz das schon viel eher angegangen wäre", sagte Senkal. Dieser müsse schließlich "proaktiv" agieren.

Die SPD-Fachleute begrüßen zudem, dass die Thüringer AfD mit ihrem Partei- und Fraktionschef Björn Höcke zum Prüffall für den Verfassungsschutz wird. Die Sprecherin der Arbeitsgruppe "Strategien gegen Rechtsextremismus" in der SPD-Bundestagsfraktion, Susann Rüthrich, sagte, sie erwarte, dass nun auch bundesweit genau auf die AfD geschaut werde. "Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass ihr gegenüber Nachsicht geübt wird", betonte Rüthrich.

