Heiße Löschübungen in Bremen

Von: Jörg Esser

Ein Triebwerksbrand an der mobilen Übungsanlage: Eine Angriffsübung wird simuliert, die Flughafenfeuerwehr löscht den Brand mit vereinten Kräften und rettet mal wieder die Maschine der fiktiven Airline „Burning Wings“. © Esser

Die Bremer Flughafenfeuerwehr trainiert an einer mobilen Brandsimulationsanlage. Diese ist ein Gemeinschaftsprojekt dreier Flughäfen und hat zwei Millionen Euro gekostet.

Bremen – „Burning Wings“ – der Name ist irgendwie Programm. Die Maschine der fiktiven Airline hebt nicht wirklich ab. Und es fehlt auch so einiges. Flügel, Räder. Die Maschine der „Burnings Wings“, die derzeit auf dem Flughafenareal im Neuenlander Feld steht, ist einem Airbus A 320 und einer Boeing 737 nachempfunden. Sie ist die größte mobile Brandsimulationsanlage der Welt –mit 20 Metern Spannweite, 38 Metern Länge und acht Metern Höhe, sagt Michael Wiecker, Chef der Bremer Flughafenfeuerwehr.

Der Stahlkoloss kann „von beiden Seiten beübt werden“, heißt es. Die Anlage simuliert 28 verschiedene Feuerszenarien – Flächenbrand, Triebwerksbrand, Feuer im Cockpit, im Passagierbereich, in den Gepäckfächern. Ein verbautes Soundsystem soll die jeweiligen Szenarien noch realistischer darstellen. Und mit einem Kamerasystem werden die Übungen dokumentiert.

28 Szenarien – das ist üppig. Und natürlich zu zeitintensiv für einen Pressetermin. Aber es gibt Einblicke. Und die sind durchaus beeindruckend. So wird ein Triebwerksbrand simuliert. Per Joystick und Fernbedienung wird das Feuer entfacht. Die Flammen lodern bedrohlich. Und schon rasen die Löschfahrzeuge mit Blaulicht heran. „Das ist eine Angriffsübung“, sagt Wiecker. Alles geht fix, alles funktioniert. Es „löppt“. Das Wasser, die Einsatzkräfte, die Übung. Der Brand ist schnell gelöscht. Neun Feuerwehrleute sind bei der Übung im Einsatz, inklusive des Mannes mit dem Joystick.

Bremen: Triebswerksbrand wird per Joystick ausgelöst

Für den simulierten Flächenbrand ist ein Viereck abgesteckt. Das Feuer wird per Joystick gesteuert. „Feinmotorik ist wichtig“, wirft der Feuerwehrchef ein. Die warme Luft wird jetzt richtig heiß. Das Fahrzeug 27/1 rast heran. Und löscht mit gewaltigen Fontänen blitzschnell das Feuer. „5 000 Liter Wasser rauschen durch“, heißt es. Die doppelte Ration hat so ein Löschfahrzeug an Bord. Drei hat der Bremer Flughafen in seinem Fuhrpark. Zwei müssen jederzeit einsatzbereit sein. Und so dreht Wagen 27/1 nach der Übung wieder um und fährt zurück in die Werkstatt zum Auffüllen des Tanks. „Ein leeres Löschfahrzeug nutzt ja nichts“, sagt Wiecker.

Ein Passagier wird auch noch aus der Kabine gerettet – also ein rotgekleideter Dummy, der schon ziemlich mitgenommen aussieht. Viel Rauch. Aber die Kameraleute kommen damit klar. Und die Einsatzkräfte meistern diese Übung. Jeder Kollege solle in den sechswöchigen Übungszeiträumen jedes Szenario einmal durchgespielt haben, sagt Wiecker. Derzeit beschäftigt die Flughafenfeuerwehr Bremen am Neuenlander Feld 46 Mitarbeiter.

Bremer Flughafenfeuerwehr hat 46 Einsatzkräfte

Die Feuerwehrleute kehren in die Wache zurück – zur Einsatzbesprechung. Und für die Presseleute geht es zurück per Feuerwehrbus zur Sicherheitsschleuse. „Sie werden im Pulk abgegeben“, sagt der Feuerwehrchef.

Der neue Simulator ist ein Gemeinschaftsprojekt der Flughäfen Stuttgart, Hannover und Bremen. „Alles, was hier steht, wird in drei Wochen wieder abgebaut“, sagt Wiecker. Und dann in diverse Container verpackt und per Tieflader ins Schwabenland transportiert. Die Anschaffungskosten werden mit zwei Millionen Euro beziffert. Diese werden über ein Mietmodell von den drei Flughäfen zu gleichen Teilen über einen Zeitraum von 20 Jahren finanziert. Das rechnet sich und sorgt für „etwas entspanntere Einsatzübungen“. Die Anlage steht jeweils sechs Wochen am Stück und damit letztlich einige Monate im Jahr zur Verfügung.

Per Joystick wird eine abgesteckte Fläche in Brand gesetzt: Das Einsatzfahrzeug rast heran, und aus dessen Rohren rauschen innerhalb kurzer Zeit 5 000 Liter Wasser, um das Feuer zu löschen. © Esser

Das aufwendige Mieten einer externen Anlage (zuletzt von der Frankfurter Flughafengesellschaft Fraport) für dann nur eine knappe Woche Übungszeit falle folglich weg.

Michael Wiecker ist Leiter der Bremer Flughafenfeuerwehr. © Esser

„Sicherheit hat oberste Priorität“

„Sicherheit hat im Luftverkehr immer oberste Priorität“, fährt Michael Wiecker fort. Die internationale Luftfahrtorganisation ICAO schreibt vor, dass Flughäfen einmal im Jahr eine „heiße Löschübung“ trainieren müssen. „Ein Training mit realem Feuer in einer wirklichkeitsnahen Umgebung schult weitaus mehr als jeder Theorielehrgang“, sagt der Leiter der Flughafenfeuerwehr.

Übrigens: Für die Übungen wird Flüssiggas verwendet. So werde umweltfreundlicher und emissionsärmer trainiert. Doch die Energiekrise hinterlässt finanzielle Spuren. „Die Preise für Flüssiggas haben sich zuletzt verdoppelt“, sagt Wiecker.