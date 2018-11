F wie Fitness: Die mobilen „Muckibuden“

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Manche gehen joggen. Andere schwitzen im Sportstudio. Die Bremer lieben ihre Fitness. Der größte Anbieter von Fitnessprogrammen in der Hansestadt heißt Bremer Straßenbahn AG (BSAG).

Die BSAG ist buchstäblich sehr innovativ unterwegs, sprich: mit einem mobilen Angebot am Start. Nein, nicht was Sie denken. Nicht auf dem Mobiltelefon... Sondern tatsächlich unterwegs. In der Stadt. Und jeder kann mitmachen – jederzeit. Die Fitnessgeräte sind als Bahnen und Busse getarnt, die sogenannte Haltestellen ansteuern.

Wer trainieren möchte, nutzt diese Haltepunkte zum Einstieg in die mobilen „Muckibuden“. Das Fitnessprogramm beginnt, sobald die Fahrzeuge sich in Bewegung setzen. Und wie! Mancher Straßenbahnfahrer (so heißen die Trainer hier) legt sich dabei tüchtig ins Zeug – und schon purzeln die „Fahrgäste“, wie die Teilnehmer am BSAG-Workout genannt werden, mächtig durcheinander.

Ein flinker und geübter Klimmzug am Haltegriff kann da Wunder wirken. Schließlich gilt es, im unablässigen Kampf gegen die Wirkung von Flieh- und Schwerkraft die Balance zu halten. Und schon biegt die Bahn mit Schwung in eine Kurve ein! Da kann man schon mal unfreiwillig auf dem Schoß anderer Fahrgäste landen. Gefordert sind dann Sit-ups der besonderen Art. Das trainiert Beinmuskulatur und Reaktionsfähigkeit. Keine schlechte Sache und gar nicht mal so teuer.

Schließlich kostet ein Einzelticket in Preisstufe I bloß 2,80 Euro; Trainer (oder Trainerin) inklusive. Und was es da für tolle Übungen gibt! Am Ticketautomaten mit Kleingeld in der einen Hand und einer Tasche in der anderen das Gleichgewicht zu halten, während das Studio anfährt, schult Gleichgewichtssinn und Koordinationsvermögen wie kaum etwas anderes.

Apropos Gewicht. Fortgeschrittene BSAG-Sportler bringen Rucksäcke und Einkaufstaschen als zusätzlich zu stemmende Gewichte zu den Übungen mit. Das Schöne am BSAG-Workout ist, dass die Teilnehmer während des Trainings auch noch zu beliebigen Zielen gefahren werden; in die Innenstadt etwa, zum Werder-Spiel oder ins Büro. Da kommt man dann morgens schon richtig durchgeschwitzt und abgekämpft an. Verzeihung, es muss natürlich heißen: richtig durchtrainiert.