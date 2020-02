Zu einer Auseinandersetzung mit Schlagstöcken ist es am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Bremen-Findorff gekommen. Etwa acht Männer sollen aufeinander losgegangen sein. Die Polizei vermeldet bereits erste Ermittlungserfolge.

Bremen - Zu einem Kampf mit Schlagstöcken ist es am späten Donnerstagnachmittag in Bremen-Findorff zwischen etwa acht Männern gekommen. Wie die Polizei Bremen mitteilt, beobachteten mehrere Zeugen gegen 16.45 Uhr in der Hemmstraße im Stadtteil Bremen-Findorff, wie eine Gruppe von etwa fünf Männern auf drei andere junge Männer losging.

Dabei sollen unter anderem auch Schlagstöcke eingesetzt worden sein, so die Polizei in ihrem Einsatzbericht. Ein 18-Jähriger musste nach der Auseinandersetzung in einem Krankenhaus behandelt werden.

Polizei ermittelt in Bremen drei Verdächtige nach Schlagstock-Streit

Nach der Tat konnte die Polizei unter anderem durch Zeugenaussagen drei mögliche Tatverdächtige ermitteln, heißt es. Die Polizei Bremen ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung konnte die Polizei in Bremen bislang keine Angaben machen. Die Ermittlungen zu dem Streit mit Schlagstöcken in Bremen-Findorff dauern an.