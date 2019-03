Film über Bert Trautmann: Regisseur und Hauptdarsteller in der „Schauburg“

Ins Tor, um ein paar Zigaretten zu gewinnen: Im englischen Kriegsgefangenenlager beginnt die Torwartkarriere des Bremers Bernhard Carl „Bert“ Trautmann (1923 bis 2013), der aus Walle kam und in England – vormals Feindesland – zur Fußballlegende wurde.

Bremen - Von Martin Kowalewski. In den 30ern war er Fußballer beim Verein Tura in Gröpelingen. Am Freitagabend feierte der neue Film „Trautmann“ Premiere im Steintor-Kino „Schauburg“. Mehr als 100 Zuschauer, darunter viele Tura-Mitglieder, erlebten dabei auch einen Besuch von Regisseur Marcus Rosenmüller (45) und Hauptdarsteller David Kross (28).

Zurück nach Großbritannien. Bei Trautmann geht kein Ball rein. Das bringt Zigaretten und beeindruckt nicht nur Jack Friar (John Henshaw), Trainer des kleinen und vom Abstieg bedrohten Vereins St. Helens, sondern auch dessen Tochter Margaret (Freya Mavor).

Friar lässt Trautmann ins Tor seines Vereins und beschafft ihm Auszeiten vom Lagerleben. Schließlich landet Trautmann im Tor des Vereins Manchester City, gepeinigt vom Hass der Fans, die den „Kraut“, den „Nazi-Torwart“ ablehnen. Trautmann hat das „Eiserne Kreuz“; und er ging auch freiwillig zum Militär. Dennoch beteuert er, keine Wahl gehabt zu haben. Erst die Unterstützung des Rabbiners von Manchester bringt ihm Akzeptanz.

Trautmann und Margaret heiraten. Im Tor ist der Deutsche eine Sensation. 1956 folgt der Karrierehöhepunkt im Londoner Wembley-Stadion. Trautmanns Paraden ermöglichen den 3:1-Sieg gegen Birmingham. In der 75. Minute trifft ihn das Bein eines Gegenspielers hart am Kopf. Trautmann weiß nicht, dass sein Genick gebrochen ist. Er spielt bis zum Schluss weiter und entgeht dem Tod nur zufällig.

Kross spielt Trautmann als introvertierten Sonderling. Der Schauspieler ist selber fußballerfahren. Immer wieder kommt ein Kriegstrauma hoch: Trautmann musste die Ermordung eines ukrainischen Jungen mit ansehen. Als sein Sohn bei einem Unfall stirbt, erlebt er dies als schicksalhafte Strafe – eine Idee des Regisseurs.

Regisseur Rosenmüller hat Trautmann 2009 interviewt. Er habe berichtet, eines Nachts die Ermordung von Juden gesehen zu haben. Er habe Angst gehabt, das zu melden, weil er fürchtete, selber ermordet zu werden. Der erste Sohn Trautmanns starb wirklich durch einen Unfall.

Die Kinobesucher Ursula, Jahrgang 1944, und Peter Geffers, geboren 1941, finden die Person von Trautmann gut dargestellt. Der Vater von Ursula Geffers war ein Cousin Trautmanns. Das Paar hat den Fußballer 1966 auf der Hochzeitsreise besucht. Beide berichten von einem Mann, der wieder recht gefestigt war. „Er hatte eine tolle Art“, sagt Peter Geffers.

Tura-Sprecher Ekkehard Lentz sagt nach dem Film: „Ich bin sehr beeindruckt. Es ist ein Dreiteiler, ein Liebes-, Antikriegs- und Sportfilm.“ Allerdings merkt er an, dass Trautmann in seiner Jugend bei Tura und dem Vorgängerverein VSK nicht im Tor stand, sondern im Mittelfeld spielte. Im Film behauptet Trautmann, beim Straßenfußball immer Tor gelandet zu sein, weil er als Letzter kam.

Trautmann sei nach seiner Karriere als Torwart noch Trainer verschiedener Nationalmannschaften geworden und habe zum Stab des deutschen Entwicklungsministeriums gehört, so Lentz.

Im Jahr 1972 habe er die Mannschaft von Burma, heute Myanmar, trainiert. „Am 16. August 1972 war er in Bremen bei Tura. Da hat die Nationalmannschaft von Burma gegen die Erste Herren von Tura gespielt“, sagt Lentz. „Burma hat 5:0 gewonnen.“ Lenz hat einen Besuch Trautmanns bei Tura 2004 miterlebt. „Er wusste genau über die Ergebnisse der Ersten Herren bei Tura Bescheid.“

Ab dem 26. März zeigt Tura im Vereinszentrum eine Ausstellung zu Trautmann. Das Areal vor dem Vereinszentrum wurde 2014 Bert-Trautmann-Platz genannt. Der Film „Trautmann“ läuft am Donnerstag, 14. März, bundesweit in Kinos an.