Bremen fiebert dem Finale der Deutschland-Tour entgegen

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Am 27. August rückt Bremen in den Fokus der Radsport-Welt – mit dem Finaltag der Deutschland-Tour. © Henning Angerer/Deutschland-Tour

Radsport-Fans aus aller Welt blicken Ende August nach Bremen. Und auch das Umland kommt groß raus am Finaltag der Deutschland-Tour.

Bremen – „Auf die Bilder freue ich mich“, sagt Bremens Touristik-Chef Oliver Rau. Er meint Bilder von Radfahrern, die über den Bremer Marktplatz brausen. Normalerweise ein Ärgernis, am Sonntag, 27. August, jedoch ausdrücklich erwünscht. An jenem Tag nämlich bildet Bremen die Bühne für das Finale der Deutschland-Tour – auf der Zielrunde in der Überseestadt endet das größte Radsportereignis des Landes.

Die letzte Etappe des fünftägigen Spektakels führt von Hannover nach Bremen. Über Thedinghausen und die Karl-Carstens-Brücke (sprich: „Erdbeerbrücke“ bewegen sich die Radsport-Profis dann am Weserstadion vorbei in Richtung Überseestadt. Zur Strecke gehört – eben – eine Querung des Marktplatzes. „Spektakulär, dass wir diesen Schlenker einbauen konnten“, so Bremen-Werber Rau. Das ZDF überträgt das Finale der Deutschland-Tour, da sind solche Bilder aus Sicht der Bremer PR-Strategen eine willkommene Werbung für die Hansestadt. Der Aufwand bei den Vorbereitungen sei „irre“ gewesen, so Rau. „Jede Kurve, jede Ampel, jede Straße ist kartografiert und abgefahren worden.“ Bremens Touristiker stellen ihre Werbeaktivitäten jedes Jahr unter ein Motto. Das Finale der Deutschland-Tour gilt als Vorgriff auf das 2024er-Thema „Fahrrad“.

Zurück zum Rennen. Mit am Start ist von Beginn an die Polizei. „Ab 8 Uhr ist die gesamte Strecke für den motorisierten Individualverkehr gesperrt“, sagt Polizeioberrat Kennet Twachtmann. „Zu Fuß und mit dem Rad kommt man überall hin.“ Hannover, Loccum, Holte, Bücken, Hoya, Blender, Thedinghausen, Bremen – beim Profi-Rennen gibt es unterwegs eine „fliegende Sperrung“, so Matthias Pietsch, Geschäftsführer Gesellschaft zur Förderung des Radsports, die das Rennen organisiert.

Plakat für die Deutschland-Tour – das Radsport-Spektakel bringt auch die Tourismus-Strategen in Fahrt. © Kuzaj

Finaltag in Bremen bringt Rad-Profis und Breitensportler zusammen

Gegen 16.30 Uhr, so die Planung, fahren die Radsport-Profis am 27. August zum ersten Mal durch das Ziel in der Konsul-Smidt-Straße in der Überseestadt. Danach muss noch eine Runde über knapp 5 Kilometer insgesamt dreimal befahren werden, so die Planer. Gegen 17 Uhr steht dann fest, wer die Deutschland-Tour in diesem Jahr gewonnen hat.

Obendrein bringt die Deutschland-Tour Radsport-Profis und Freizeitsportler zusammen. 3.000 Teilnehmer werden beim Breitensport-Event „TK Cycling Tour“ („Deutschland-Tour-Ride“) erwartet, gut 2.000 haben sich bislang dafür angemeldet, hieß es am Mittwoch in Bremen. Für die Hobbyradler gibt es am 27. August zwei Routen durch Bremen und das Umland. Eine breitensportorientierte Runde führt über eine Strecke von 66 Kilometern; die etwa 106 Kilometer lange größere Runde richtet sich an ambitioniertere Freizeit-Radler. Als Höhepunkt führen beide Routen am Ende durch das Ziel der Profis. Startpunkt für die Breitensportler ist das Weserstadion – dort geht es am Sonntagmorgen um 9.15 Uhr los; für manche eine durchaus sportliche Tageszeit.

Die beiden Routen der „TK Cycling Tour“ führen auch durch das Bremer Umland. © Deutschland-Tour

Um 13.45 Uhr beginnt die „TK Ride Tour“, angepriesen als „entspannte Ausfahrt zum Mitfahren“ – „ganz egal, mit welchem Fahrrad“. Wer dabeisein möchte, meldet sich unter ride.deutschland-tour.com an und bringt das eigene Fahrrad sowie einen Helm mit. Diese Ausfahrt ist „komplett kostenlos“, so die Organisatoren. „Gefahren wird auf einer Rundstrecke über elf Kilometer mit Start und Ziel in der Konsul-Smidt-Straße.“

10.000 Übernachtungen in den Bremer Hotels

Tourismus-Chef Rau jedenfalls ist voller Vorfreude. „Veranstaltungen wie die Deutschland-Tour bringen nicht nur viel sportlichen Spaß und Herausforderung für alle Beteiligten, sondern haben ganz klar auch eindeutige regionalwirtschaftliche Effekte“, sagt er. „Wir gehen von mindestens 10.000 Übernachtungen in Bremen am letzten Augustwochenende aus, wovon weit mehr als die Hälfte auf die Tour zurückgehen dürfte.“ Zum Finale werden Besucher aus ganz Deutschland in Bremen erwartet – sowie aus den „fahrradaffinen Nachbarländern Niederlande, Belgien und Dänemark“. Zudem sorge „die Live-Übertragung durch das ZDF in TV und Stream sowie in rund 180 weiteren Ländern für große mediale Reichweite“. Dafür dürfen auch schon mal Räder über den Marktplatz brausen.