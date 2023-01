„Feuerwerk der Turnkunst“: Action, Eleganz und Nervenkitzel

Von: Martin Kowalewski

Teilen

Sorgten bei den Zuschauern für Begeisterung: die „Scandinavian Boards“. © TSF Gmbh

Schön war sie, die Show „Spirit“ vom „Feuerwerk der Turnkunst“! Etwa 13.500 Zuschauer sahen das Programm mit Action, Eleganz und Nervenkitzel in der Bremer Stadthalle.

Bremen – Ein Basketballkorb und davor ein Trampolin reichen für einen spektakulären Auftritt. Die „Dunking Devils“ schaffen einen der Höhepunkte in Sachen Action beim „Feuerwerk der Turnkunst“. Rund 6 000 Besucher sehen die Show „Spirit“ am Montagabend in der Stadthalle Bremen (ÖVB-Arena), am Dienstag nochmal um die 7 500 Zuschauer. Sie klatschen und jubeln begeistert.

Die „Dunking Devils“ hatten schon spektakuläre Auftritte in der amerikanischen Profi-Basketball-Liga NBA. Aus dem Sprung werden Körbe geworfen. Oder die Athleten spielen gegen das Holz hinter dem Korb, so kann der nächste heranspringende Turner den Ball für seine Aktion übernehmen. Mehrere Übergaben in Folge machen den Auftritt rasant. Natürlich sind artistische Elemente wie Salti dabei. Sogar ein Sprung durch den Korb ist zu sehen. Ein spektakulärer Auftritt mit passender Musikuntermalung, wie es bei fetzigen Nummern an diesem Abend öfter der Fall ist!

„Feuerwerk der Turnkunst“ in Bremen: Leuchtende Basketballer

Ein wahrer Augenschmaus ist auch der zweite Auftritt der „Dunking Devils“. Hier sind Trampoline an einer kleinen Hütte angebracht. Es ist dunkel. Die Sportler tragen Leuchtanzüge. Farbige Lichter lassen die Körper und ihre Bewegungen erkennbar werden. Männer stehen auf dem flachen Dach, springen. Werden wieder hochgeworfen, landen mit den Beinen an der Wand. Sprünge aufs Dach mit Überschlägen sorgen für staunende Zuschaueraugen. Die Anzüge erstrahlen nicht immer, das Leuchten oder Nicht-Leuchten ist wichtig für die Eindrücke. Ohne die Lichter bleibt alles im Dunkeln. Zeitweise sehen die Sprünge wie ein Marsch von Leuchtwesen aus, frei von Schwerkraft.

Ebenso spektakulär ist der Auftritt der siebenköpfigen Gruppe „Scandinavian Boards“ mit Schleuderbrettern. Die Skandinavier werden schon mit Begeisterungsrufen empfangen. Sich auf den Brettern gegenüberstehend, schaukeln sie ihre Sprunghöhen nach oben. In den Sprüngen wechseln sie die Positionen. Schwups, geht es rüber zum Nachbarbrett. Weitere artistische Elemente sind integriert, etwa Salti und Überschläge mit gestrecktem Körper. Ein fesselnder Gesamteindruck!

Eine sinnliche Angelegenheit ist der Auftritt von Lena Smaha aus Tschechien. Sie jongliert – allerdings in der Horizontalen. Orangefarbene Bälle finden ihre Flugbahn. Die Artistin wird durch ihre Jonglage zum Zentrum komplexer Figuren. Eine mysteriöse, geheimnisvolle und bezaubernde Nummer!

Körperbeherrschung pur zeigte das argentinische Duo Rings. © TSF Gmbh

Am Vierer-Reck zeigt das Duo Rokashkov, bestehend aus dem Ehepaar Olga und Sergey Rokashkov, eine sinnliche Liebesgeschichte, ein Spiel mit Nähe und Distanz und mit fesselnder Akrobatik. Ein Balanceakt oben auf dem Vierer-Reck: Olga scheint zu fallen – aber nein, sie landet elegant an der Reckstange auf der gegenüberliegenden Seite und beginnt ihre Überschläge. Die Drehungen bieten viel Schwung für dramatische, artistisch gestaltete Absprünge.

Viel Geschick und Körperbeherrschung

Enorme Beweglichkeit, viel Geschick und Körperbeherrschung sind immer wieder Teil der Show. Das Duo Mirrow mit zwei Artistinnen aus der Ukraine beeindruckt immer mit der Synchronizität. Schon auf der Erde bewegen sich die Frauen gekonnt am Ring. Ihre Bewegungen sind spiegelbildlich. Elegant ist ihre Kunst auch in halsbrecherischer Höhe. Etwa bringen beide ihre Beine aneinander in die Waagerechte, ein Kopf ist oben, der andere hängt gen Erde.

Das ebenfalls aus der Ukraine stammende Trio Bellismo besteht aus drei extrem beweglichen Turnerinnen, die mit ihren Körpern beeindruckende Figuren formen. Als Lokalgruppe ist die Rhythmische Sportgymnastik mit Artistinnen im Alter von 13 bis 35 Jahren von Bremen 1860 dabei. Ein gelungener Abend mit Action, Eleganz und Nervenkitzel!