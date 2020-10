Schwerer Brand in der Bismarckstraße: Familie schwer verletzt, Vater stirbt - Ursache für Feuer ermittelt

Brand in Wohn- und Geschäftsgebäude

Eine Familie ist bei einem Feuer in der Östlichen Vorstadt in Bremen schwer verletzt worden. Für den Vater kam jede Hilfe zu spät – er starb trotz Reanimation an der Einsatzstelle. Nun steht auch die Brandursache fest.