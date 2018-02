Bremen: Feuer im Klinikum Mitte – Notaufnahme geschlossen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Im Bremer Klinikum Mitte ist am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Es sind mehrere Gebäudeteile betroffen. Patienten sind „im Moment“ nicht in Gefahr, hieß es. Es müsse auch niemand evakuiert werden.

Wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber unserer Zeitung weiter sagte, hat ein Bagger bei Abrissarbeiten in einer Baugrube Leitungen beschädigt. Anschließend kam es zu mehreren Kurzschlüssen an verschiedenen Orten im Klinikum. Bei Kontrollen wurde ein ausgedehnter Kellerbrand entdeckt. Die Löscharbeiten dauern an.

Der Einsatz dort gestaltet sich schwierig. „Es müssen mehrere Starkstromleitungen abgeschaltet werden“, so der Feuerwehrsprecher. Die zentrale Stromleitung des Klinikums ist im betroffenen Gebäude zu finden. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Notaufnahme des Klinikums ist zur Zeit gesperrt. Angesichts der vielen Einsatzfahrzeuge käme ohnehin niemand mehr durch, hieß es.