Feuer an Gesamtschule Bremen-Ost

Aufenthaltsraum brennt aus

+ © Christian Butt In einem Aufenthaltsraum in der Gesamtschule Bremen-Ost waren Einrichtungsgegenstände in Brand geraten. © Christian Butt

Bremen - Ein Feuer ist am Montagmorgen in der Gesamtschule Bremen-Ost an der Walliser Straße in Osterholz-Tenever ausgebrochen. Ein Aufenthaltsraum brannte aus, die Schüler wurden evakuiert.