Zielfahnder nehmen hochrangigen PKK-Anwerber fest

42-Jähriger sitzt in Haft

© kuz (Symbolbild)

Zielfahnder der Bremer Polizei haben am Montag einen hochrangigen Funktionsträger der verbotenen PKK in Bremen festgenommen. Der 42 Jahre alte Mann sitzt nun in Hamburg in Haft.