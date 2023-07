Bremen: Felix Mende wird neuer Regionalkantor im Schnoor

Von: Thomas Kuzaj

Der Kirchenmusiker Felix Mende wird zum 1. September neuer Regionalkantor des Katholischen Gemeindeverbandes in Bremen. © Haverkamp/KGV

Bremen – Neuverpflichtung im Schnoor! Der Kirchenmusiker Felix Mende, 36, wird zum 1. September neuer Regionalkantor des Katholischen Gemeindeverbandes in Bremen, sagt der Bremer Katholiken-Sprecher Dr. Christof Haverkamp.

Mende löst Mona Rozdestvenskyte ab, die zum 1. Juni nach Linz (Österreich) gewechselt ist. Der neue Regionalkantor, so Haverkamp weiter, stammt aus Bad Marienberg im Westerwald und hat Kirchenmusik, Schulmusik und Orgel in Köln und Leipzig studiert. 2015 machte er seinen Master-Abschluss in Kirchenmusik und war anschließend – bis 2018 – als Stiftsorganist an der (evangelischen) Stiftskirche Stuttgart beschäftigt.

An der Leipziger Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ legte Felix Mende im Jahr 2019 das Examen in der Meisterklasse „mit Auszeichnung“ ab. Regelmäßig ist er bei Rundfunk- und Fernsehaufnahmen dabei und hat zudem mehrere CDs eingespielt. Und Bremen kennt er ebenfalls. Seit 2018 bereits wirkt Mende in der Hansestadt – als Kantor der (evangelisch-lutherischen) Gemeinde St.-Martini-Lesum (Bremen-Nord) nämlich, wo er die Orgel der Firma Kern spielt und mit der „Capella St. Martini“ regelmäßig Oratorien aufführt.

Chorleitung und „C-Ausbildung“

Nun also der Wechsel zur katholischen Kirche. „Als Regionalkantor wird Mende in den Gottesdiensten in der Propsteikirche St. Johann Orgel spielen sowie den Propsteichor und den Kammerchor leiten“, sagt Haverkamp. Zusätzlich werde Mende im Auftrag des Bistums Osnabrück für die – so der Terminus – „C-Ausbildung“ nebenamtlicher Kirchenmusikerinnen und -musiker zuständig sein. Die „C-Ausbildung“ ist laut Definition eine breit angelegte kirchenmusikalische Ausbildung.

Mendes Vorgängerin, die gebürtige Moskauerin Mona Rozdestvenskyte, war im Februar 2021 Regionalkantorin geworden – damals als Nachfolgerin von Kirchenmusikdirektor Karl-Bernhard Hüttis, der in den Ruhestand gewechselt war. Die Künstlerin mit litauischen Wurzeln hatte als junges Mädchen bereits im Alter von fünf Jahren den ersten Klavierunterricht bekommen – und nur zwei Jahre später dann Orgelunterricht. Ihr Studium an der Hochschule für Musik in Detmold schloss die Kirchenmusikerin 2018 mit dem „Master of Music“ im Fach „Katholische Kirchenmusik“ ab.