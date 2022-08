Bremen feiert: Musik in Oberneuland, Schützenfest in Borgfeld

Von: Thomas Kuzaj

In Borgfeld wird wieder ein Schützenfest gefeiert – Plakate kündigen es an. © Kuzaj

Bremen – Er wird wieder gefeiert, der „Sonntag im Park“ im Park Hohenkamp auf dem Areal des Roten Kreuzes (DRK) an der Oberneulander Landstraße 27–29. Der Termin: Sonntag, 4. September, 11 bis 18 Uhr. Eintritt: frei. Es handelt sich um die nunmehr 18. Ausgabe des familientauglichen Musikvergnügens, nachdem der „Sonntag im Park“ im Park 2020 pandemiebedingt ausgefallen war.

Da die fröhliche Open-Air-Sause alle zwei Jahre auf dem Programm steht, geht es in diesem Jahr wieder los. Erneut kümmert sich der Verein Förderkreis Overnigelant um die Organisation. „Es ist uns wieder gelungen, eine Reihe bekannter Künstler für unser Fest zu verpflichten“, freuen sich die neue Overnigelant-Vorsitzende Christine Bornkeßel und der musikalische Leiter – der Oberneulander Schlagzeuger und Percussionist Maximilian Suhr.

Der „Sonntag im Park“ beginnt um 11 Uhr mit den Auftritten des Kinderchors „Lütt Overnigelant“ (Grundschule Oberneuland) und der Gebrüder Jehn mit ihrem Kinderprogramm, bevor Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff ein paar freundliche Worte sagt. Auf der „Musikbühne“ spielt um 13.15 Uhr das „Don Mendo Cuarteto“ und kombiniert Flamenco und Fado mit Latin und Jazz. Um 14.45 Uhr folgen „High Octane“ mit Blues- und Rock-Klassikern, „Joon & The Soulmates“ (16.15 Uhr) sowie das Ensemble „Whatasound“ (Popklassiker, 17.30 Uhr). Auf der „Gartenbühne“ beginnt das Programm um 12.30 Uhr mit dem Gospelchor „Crown Voices“ aus dem Bremer Süden. Um 14 Uhr folgt das Hanno-Bonßdorf-Trio mit Blues, Soul-Jazz und Latin-Jazz. Ab 15.15 Uhr tritt die Hamburger Sängerin Imanthi auf, bevor um 16.30 Uhr Klaus Möckelmann und Frank Rihm das Programm auf der „Gartenbühne“ mit Blues abschließen.

Borgfelder Schützen beenden ihre Zwangspause

Endlich wieder Schützenfest in Bremen-Borgfeld! 2019 hatte Wilfried Mügge (zum vierten Mal) die Königswürde der 1957 gegründeten Borgfelder Schützengilde errungen, drei Jahre später trägt er sie noch immer – schließlich hatten die Pandemiebedingungen 2020 und 2021 keine Schützenfeste erlaubt.

Nun aber ist es wieder so weit – zum gewohnten Termin Ende August. Das Borgfelder Schützenfest, eine Besonderheit in Bremen, beginnt am Freitag, 26. August, mit dem Bieranstich durch Schützenkönig Mügge (19 Uhr). Der traditionelle Festumzug durch den bunt dekorierten Bremer Ortsteil beginnt am Sonntag, 28. August, um 12.45 Uhr am Ratsspiekerpark. Das Fest endet am Montag, 29. August, mit dem Königsball (20 Uhr). Jeweils ab 14 Uhr, so die Schausteller, öffnet der „Jahrmarktstrubel“ auf dem Borgfelder Schützenfest.