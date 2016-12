Bremen feiert mit Gesine Schwan

Politologin spricht bei Neujahrsempfang

+ © Paduck/Glocke Seeluft und Seelust: Wolfgang Rieck (l.) und Michael Augustin treten gemeinsam in der Glocke auf. © Paduck/Glocke

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen spricht – wie berichtet – am Mittwoch, 1. Februar 2017, beim Neujahrsempfang der Bremer CDU. Und zwei Wochen zuvor beim mindestens ebenso traditionellen Neujahrsempfang des Senats am Mittwoch, 18. Januar, im Rathaus? Nun, auch da gibt es eine prominente Festrednerin, Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hat sie eingeladen – Gesine Schwan, Professorin und Politikwissenschaftlerin.

Schwan, 2004 und 2009 Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin, ist Mitglied der SPD und war Klassenkameradin des Liedermachers Reinhard Mey. Was aber nicht bedeutet, dass sie am 18. Januar in der Oberen Rathaushalle singen wird. Nein, sie wird natürlich reden. Das Thema der Berlinerin ist der 70. Jahrestag der Neugründung des Landes Bremen. Und damit fällt der Neujahrsempfang des Senats dieses Mal durch und durch bremisch aus. Er ist, so kündigt das Rathaus an, zugleich eine Feierstunde.

70 Jahre Neugründung des Landes Bremen – auch Anlass, Bremens Geschichte von den Ursprüngen bis zur Gegenwart in elf Liedern darzustellen, geschrieben von den Gebrüdern Jehn und Imke Burma. Die Lieder haben Titel wie „Bremer Düne“, „Bremer Roland“ und – in der Seestadt möge man es mit Nachsicht zur Kenntnis nehmen – „Bremerhaven, kleine Schwester“. Textprobe: „Manchmal ’n büschen ungeliebt, / manchmal ’n büschen grau. / Manchmal ist dein Leben / wie der Nordseewind so rau.“

Nun denn. Unter dem Motto „Bremen so frei – Ein Fest in elf Liedern“ sollen Chöre und Schulklassen die elf tücke auf dem Marktplatz singen. Aber nicht jetzt im Winter, in der Saison der Neujahrsempfänge, sondern dann, wenn es etwas wärmer ist. Das „Mitsingfest“ steigt am Donnerstag, 1. Juni, um 10 Uhr.

Wenige Tage später – am 4. Juni – folgt noch ein „Tag der offenen Tür“ im Weltkulturerbe Rathaus. Besucher können dann Stücke aus dem jüngst abgenommenen alten Kupferdach des Rathauses (mit der grünen Patina) kaufen. Geworben wird dafür schon jetzt – auf der Einladung zum Neujahrsempfang.

Seefahrt und Liebe, Tod und Teufel

Er ist der weit über Bremens Grenzen hinaus berühmte und weitgereiste Großmeister der kleinen Form, der Miniatur, der exakten und gewitzten Detailbeobachtung – der Bremer Schriftsteller und Hörfunkredakteur Michael Augustin, Leiter des Literaturfestivals „Poetry on the Road“. Gemeinsam mit dem aus Rostock stammenden Sänger und Liedermacher Wolfgang Rieck tritt Augustin, der in Lübeck aufgewachsen ist, nun im Kleinen Saal der Glocke (Domsheide) auf.

Das Duo präsentiert dort das Programm „Zu Hülfe!“ – mit „ü“. Es handelt sich, so ein Sprecher der Glocke, um einen „mit viel Ostseewasser angereicherten Cocktail aus skurrilen Miniaturen, schwarzhumorigen Kurzgeschichten, grotesken Dramoletten, schrägen Gedichten sowie Liedern auf Hoch und Platt, die von Seefahrt,Liebe, Tod und Teufel erzählen“. Nicht mehr. Und vor allem: nicht weniger. Augustin und Rieck kommen am Donnerstag, 12. Januar, zu ihrer Lesung mit Musik in die Glocke. Beginn: 19 Uhr.

Seit mehr als zehn Jahren sind die beiden hanseatischen Brüder im Geiste bereits gemeinsam unterwegs. „Augustins düster-humorige und skurrile Anekdoten wechseln sich mit Riecks gefühlvollen Balladen, raubeinigen Shantys und vertonten Gedichten von Ringelnatz und Co. ab – und zusammen machen die beiden mit norddeutschem Augenzwinkern selbst noch die trostlosesten Wahrheiten annehmbar“, heißt es in einer Vorschau. Karten für „Zu Hülfe!“ kosten nach Angaben des Glocke-Sprechers zwölf Euro (ermäßigt: neun Euro).

Harfenklang im Sendesaal

Harfenklänge – sie müssen nicht, sie können aber etwas durchaus Beruhigendes haben. Oder aber auch etwas Aufregendes. Aufregend finden so manche Musikkritiker das Wirken der holländisch-koreanischen Harfenistin Lavinia Meijer. Die Künstlerin, 1983 in Korea geboren und 1985 von einer holländischen Familie adoptiert, tritt am Donnerstag, 12. Januar, im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee auf. Ihr Konzert beginnt um 20 Uhr. Es handelt sich um ihren einzigen Auftritt in Deutschland.

„Meijer ist in Holland bereits ein Star, in Deutschland dagegen noch ein Geheimtipp“, sagt eine Sprecherin des Sendesaals. In Bremen präsentiert die Künstlerin ihr neues Album „The Glass Effect“, in dessen Mittelpunkt Musik des US-Komponisten Philip Glass steht. Eintritt: 20 Euro, ermäßigt: zwölf Euro.