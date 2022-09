Bremen feiert den regionalen Einzelhandel

Von: Thomas Kuzaj

Pläne für die Obernstraße – zu sehen in einer Ausstellung der City-Initiative in der „City-Galerie“ (Am Wall 153–156). © SKAI Siemer Kramer Architekten Ingenieure

Bremen – Lokales genießen, Regionales in den Fokus rücken – zum nunmehr fünften Mal steht in Bremen das (auch bundesweite) „Heimat-shoppen“-Wochenende an. Termin: Freitag und Sonnabend, 9. und 10. September. Und die Kaufleute in der Bremer Innenstadt, die haben sich vorbereitet. Mit Extra-Aktionen und Events will die City-Initiative Kundschaft in die Innenstadt locken.

So öffnet am Freitagnachmittag ein Open-Air-Kino auf dem Ansgarikirchhof, es zeigt um 14.30 Uhr einen Trickfilm und um 17 Uhr einen Unterhaltungsfilm für die Großen, so eine Sprecherin. „Auf Liegestühlen wie auch auf den Bänken der Herbstgärten kann man es sich gemütlich machen und Kaffee, ein Eis oder auch Cocktails und Softdrinks genießen.“

Am Sonnabend treten um 12 Uhr und um 16 Uhr Bremer Musiker auf, zunächst die Singer-Songwriterin Rike Mey, am späten Nachmittag die „Drunken Hearted Men“. In der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr kommen Poetry-Slammer auf die Bühne. Unterdessen wird die Lloyd-Passage am Sonnabend „zum Spiel- und Spaßparadies für die Kleinen: Kinderschminken, eine Fotobox, eine Buttonmaschine und eine Bastelecke sorgen für reichlich Abwechslung“, heißt es.

„Kaufmannstafel“ und neue Ausstellung über Bremens City

Die Anlieger der Sögestraße organisieren in Kooperation mit dem Hotel „Überfluss“ zum fünften Mal die „Kaufmannstafel“, gedacht „als Hommage an die Historie der Sögestraße, mit knusprigem Spanferkel, vegetarischem Ratatouille und veganem Gemüsecurry“. In diesem Jahr öffnet die „Kaufmannstafel“ erstmals an zwei Tagen: „Am Freitag und Sonnabend kann man es sich ab 12 Uhr mittags in der Sögestraße schmecken lassen.“

Am Freitag, 9. September, eröffnet zudem die „City-Galerie“ (Am Wall 153–156) eine neue Ausstellung, die den vieldiskutierten Wandel der Bremer Innenstadt zum Thema hat. Unter anderem geht es um „Konzepte und Ideen des Aktionsbündnisses Innenstadt“, wie es in einer Vorschau heißt. Die Ausstellung ist bis zum 28. Oktober zu sehen – mittwochs bis freitags 12 bis 17 Uhr, sonnabends 10 bis 15 Uhr.

„Viertelsamstag“ mit Live-Musik, Lindy Hop und Seifenkisten

Apropos Sonnabend: „Heimat shoppen“ ist auch im Viertel ein großes Thema – beim (heißt so!) dritten „Viertelsamstag“ am 10. September auf der Meile zwischen Contrescarpe und Sachsenstraße. Es gilt, „die Vielfalt und Bedeutung des inhabergeführten Handels und der inhabergeführten Gastronomie“ zu zeigen, so Viertel-Quartiersmanagerin Tracy El Haddad. Um 12 Uhr beginnt ein Rahmenprogramm mit Live-Musik, „Viertel-Such-Quiz“ und Seifenkisten-Workshop. Das Programm endet um 16 Uhr mit Lindy Hop zum Mitmachen (sprich: Mittanzen) am Goetheplatz.