Bremen feiert seinen Freimarktsumzug

200 000 Zuschauer an der Strecke / „Hexen“, „Raubritter“ und „Bonschen“

+ © Kowalewski Die Gruppe „Hexenkessel“ aus Stuhr hat sich mittlerweile dem Thema „Harry Potter“ verschrieben. © Kowalewski

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Martin Kowalewski schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

„Ischa Freimaak!“ In diesem Jahr schlängelte sich auch wieder ein Freimarktsumzug durch Bremen, zwei Kilometer und gut 100 Gruppen lang, farbenfroh und gut gelaunt.

Bremen – Der Freimarktsumzug macht Laune. Es ist richtig voll am Sonnabend vor dem Rathaus und im Streckenabschnitt davor an der Obernstraße, auch im weiteren Verlauf über Herdentorsteinweg und Breitenweg bis zur Bürgerweide. Etwa 200 000 Zuschauer stehen entlang der 3,4 Kilometer langen Strecke. Wagen, Personengruppen. Musik aus Lautsprechern und live gespielt von Spielmannszügen und Fanfarenkorps sorgt für eine muntere Atmosphäre.

Auch im ersten Umzug nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wird ordentlich mit „Bonschen“ (hochdeutsch: Bonbons, rheinisch: Kamelle) geworfen. Natürlich sind Kinder vorne bei den Zuschauern hinter der Absperrung dabei. Ein Polizist reicht zwei Kindern zwei Bonbons. Etwas mehr als 100 Fußgruppen und Festwagen sind dabei. Sie werden kräftig angefeuert, während sich der zwei Kilometer lange Umzug gemächlich fortbewegt.

Umzugsstrecke ist 3,4 KIlometer lang

„Die BSAG elektrisiert“ – unter diesem Titel ist das Team der Bremer Straßenbahn unterwegs. Eine Tram auf Rädern wird von einem Laster gezogen. „Das bisschen Haushalt“ heißt ein Wagen der Dorfgemeinschaft Eickedorf. Und dazu erklingt der passende Schlager. Ein Wäschekorb steht vorne auf dem Wagen. An der Seite hängt Wäsche an der Leine. Blumenkästen sind zu sehen und Lappen und Schwämme. Frauen im Kittel sind unter den Leuten auf dem Wagen. Mit einer Burg fahren die „Raubritter von Bremen“ vorbei. „Glitzer und Glamour“ heißt der Wagen der Dorfgemeinschaft Seehausen/Hasenbüren. Er sticht mit Glitzerfarben ins Auge und da wirkt auch die Kleidung der Personen an Bord mit. Eine Kamera ist unter anderem an der Seite dargestellt und eine Filmklappe mit der Aufschrift „Hollywood“.

+ „Die BSAG elektrisiert“ den Freimarktsumzug: Eine Straßenbahn wird abgeschleppt. © Kowalewski

Aus Stuhr ist der Wagen mit der Nummer 92 angekündigt mit dem Namen „Hexenkessel – Hexen und Zauberer“ von „Hexenkessel“, der aber das Thema „Harry Potter“ aufgreift, was natürlich denkbar viel Raum für Darstellungen von Magie lässt, auch für die böse. Den Wagen gibt es schon 20 Jahre, aber das Thema „Harry Potter“ sei dazugekommen, erzählt Juliane Windhorst aus Stuhr. Das habe mit einer Verkleidung ihres Mannes begonnen. Auf der Seitenverkleidung des Wagens ist der „Hogwarts-Express“ zu sehen, der Zug, mit dem es zur Schule der Zauberschule geht. Hinten am Wagen ist ein Schild mit der Zahl „93/4“ angebracht, die Nummer des Gleises, von dem der Zug abfährt. Kenner der „Harry-Potter“-Filme wissen, der Weg dahin führt durch eine Wand. Auf Koffern steht ein Käfig mit Eule „Hedwig“.

Vor dem ziehenden Trecker ist der „sprechende Hut“ aus der Handlung in eindrucksvoller Größe dargestellt. Der Wagen hat Türme an den Ecken. Auch Spinnweben sind zu sehen und Spinnen. Ein Blick an Bord: Es gibt eine Camping-Toilette. Der Wagen ist sonst im Einsatz in der Landwirtschaft. Für den Umzug muss das Dach auf den Wagen, die Seitenteile werden angebracht und dann kommen vielen weiteren Verzierungen. Windhorst ist verkleidet als Wahrsagerin „Sybill Patricia Trelawney“, Nele Steinberg als Hexe „Bellatrix Lestrange“ mit Zauberstab. Sie sagt: „Kinder stehen am Straßenrand und schreien ,Harry Potter‘.“

Bester Festwagen kommt aus Bassen-Schaphusen

Niedliche Impressionen vermittelt der Wagen der Gruppe „Grain Harvest“ mit „Tweety on tour“. An der Seite ist das Küken „Tweety“ mehrfach zu sehen, unter anderem auf einem Fahrrad, einem Roller und in einem kleinen Cabriolet, aus dem der niedliche Kopf überdimensional herausragt.

+ Omnipräsentes Küken: der Wagen „Tweety on tour“ von „Grain Harvest“. © Kowalewski

Auch in diesem Jahr gibt es Prämierungen. Platz eins unter den Laufgruppen geht an die Tanzschule Renz, unterwegs mit dem Motto: „Tanzen um die Welt“. Zweiter wird der „Rieder Karneval“ mit dem „Ausmarsch des Hofstaates“. Platz eins bei den Festwagen holt sich der Freundeskreis Bassen-Schaphusen mit dem Wagen „Die Eiskönigin“. Die achtköpfige Jury unter Vorsitz von Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) verleiht zudem einen Sonderpreis für Weltoffenheit an den Verein „Shaktya“. Dessen Motto bei seiner Umzugs-Premiere lautet: „Die Welt ist eine Familie.“

V