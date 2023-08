Bremen feiert das Finale der Deutschland-Tour

Rad-Party mit Regen

+ © Kuzaj Auf dem Weg zum Ziel: Teilnehmer des Breitensport-Events „TK Cycling Tour“ auf der Rennstrecke in der Überseestadt. © Kuzaj

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Thomas Kuzaj schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bremen – Absteigen und schieben? Nein, das ist am Sonntag überhaupt keine Option gewesen in der Martinistraße in der Bremer Innenstadt. Sie gehörte ganz und gar den Radfahrern. Oder besser: den Radsportlern. Denn die Martinistraße gehörte zur Route bei der Finaletappe der Deutschland-Tour. Das Ziel lag in der Überseestadt, wo ein Fahrrad-Fest unter freiem Himmel gefeiert wurde.

Über eine Strecke von 175,6 Kilometern führte sie, die Finaletappe von Hannover nach Bremen. Am Nachmittag trafen die Profis im Ziel ein (siehe Sport). Nach der ersten Durchfahrt schlossen sich drei jeweils fünf Kilometer lange Zielrunden an, bevor auf der 500 Meter langen Zielgeraden in der Konsul-Smidt-Straße gesprintet wurde. Das ZDF übertrug live. Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) und Bremens Tourismus-Chef Oliver Rau freuten sich über die schöne Bremen-Werbung.

Noch schöner wär‘s natürlich bei strahlendem Sonnenschein gewesen, doch das Wetter war, nun ja, zwischenzeitlich sehr authentisch norddeutsch. Steife Brise im Europahafen, dazu Güsse aus dunkelgrauen Wolken. Der Regen traf unter anderem die Fahrer des Breitensport-Events „TK Cycling Tour“. Am Vormittag durften die Freizeitsportler durch das Profi-Ziel in der Überseestadt fahren. Um 9.15 Uhr waren sie am Weserstadion gestartet, um anschließend über – je nach Wahl – 66,7 und 106,5 Kilometer lange Routen durch die Landkreise Diepholz und Verden wieder nach Bremen zu fahren, Martinistraße inbegriffen.

+ Orientierungshilfe in der Langenstraße (City). © Kuzaj

„Tagesschau“-Sprecher Thorsten Schröder fährt in Bremen mit

3.000 Teilnehmer hatten die Organisatoren der Deutschland-Tour bei ihrem Breitensport-Event erwartet, gut 2.300 sind es am Ende gewesen. Unter ihnen „Tagesschau“-Sprecher Thorsten Schröder, ein bekennender Hobby-Radrennfahrer. „Ich finde es toll, dass Deutschland ein solches Etappenrennen hat und wir alle ein Teil davon sein dürfen. Deshalb war für mich sofort klar: Da mache ich mit und radele noch vor den Profis in Bremen ins Ziel“, erklärte er. Ebenfalls in Radler-Kluft am Start: Innensenator Ulrich Mäurer (SPD).

+ Scharfe Kurve im Schatten des Weser-Towers in der Überseestadt. © Kuzaj

Zwischen Absperrgittern wurden die Radler durch die Stadt geleitet, allerorten sorgten Helfer und Polizeikräfte dafür, dass alles rund lief. Wie am Brill, wo die aus der Martinistraße kommenden Radler eine Kurve fahren mussten. An den Gittern ein paar Schaulustige. Applaus, aufmunternde Rufe für die Aktiven. Die hanseatisch-bremische Variante des Tour-de-France-Fiebers.

Deutlich lauter wurde es am Zieleinlauf in der Überseestadt. Radsport-Fans trommelten mit den Händen auf den Absperrungen herum, das machte ordentlich Krach und Stimmung. Stadionatmosphäre ohne Stadion, dafür zuweilen eben mit Regen. Manche verlegten sich darauf, den Fahrern aufmunternd mit dem Schirm zuzuwinken. Der Regen zwang den einen oder anderen Fahrer, es etwas langsamer angehen zu lassen. Bloß nicht ins Rutschen kommen! Vor manchen Kurven quietschten Bremsbeläge an regennassen Reifen. Die Sieger beider Strecken hatten es jedoch noch weitgehend trocken ins Ziel geschafft. Die „Bremer Runde“ beendeten Hanna Alpmann in 1:35:51 Stunden und Richard Griewald in 1:31:28 Stunden. Die längere „Weserrunde“ gewannen Carmen Burmeister (2:27:52) beziehungsweise Jannis Wittrock (2:23:41).