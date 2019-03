Falsche Polizisten: Bewaffnete Beamte patroullieren beim Prozessauftakt

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat am Donnerstag vor dem Bremer Landgericht der Prozess gegen vier mutmaßliche Betrüger begonnen, die mit der Masche „falscher Polizist“ womöglich Millionen erbeutet haben. Die Männer zwischen 25 und 47 Jahren sollen in 17 angeklagten Fällen Senioren um ihr Erspartes gebracht haben. Sie müssen sich unter anderem wegen bandenmäßigen Betrugs verantworten. Während ein Angeklagter eventuell im weiteren Verlauf des Verfahrens auspacken will, weist der mutmaßliche Drahtzieher „sämtliche Vorwürfe“ zurück.

Bremen - Von Steffen Koller. Es sind Szenen wie aus einem Mafia-Film. Zivilpolizisten patrouillieren vor dem Landgerichtsgebäude, vor dem Verhandlungssaal 218 laufen schwerbewaffnete und maskierte Beamte auf und ab, als der mögliche Kopf der angeklagten Bande in den Sitzungssaal geführt wird. Der 30-jährige Hikmet K. gilt für die Staatsanwaltschaft als Drahtzieher hinter den angeklagten Taten. In 17 Fällen sollen er und seine Mitangeklagten ältere Menschen um ihr Hab und Gut gebracht haben. Mehr als eineinhalb Stunden lang zählen Oberstaatsanwältin Claudia Helberg und Staatsanwalt Rachid Wiersch die Taten auf, die den Männern zur Last gelegt werden. Am Ende ergibt sich eine Schadenssumme von mehr als 2,35 Millionen Euro – allein aus den angeklagten Betrugstaten zum Nachteil der Senioren.

Laut Anklage gab es zwischen den Männern eine klare Aufgabenteilung. Hikmet K. soll mittels Verbindungen zu türkischen Call-Centern als „Mediator“ agiert haben. Sprich: Der 30-Jährige soll per Telefon Kontakt zu den Senioren aufgenommen und sich als Polizist, Staatsanwalt oder Kriminalbeamter ausgegeben haben. Das Vermögen der meist 60 bis 90 Jahre alten Menschen sei gefährdet, weil beispielsweise eine rumänische Diebesbande in ihrer Wohngegend unterwegs sei. Die Senioren müssten all ihr Erspartes vom Konto abheben und den angekündigten „Polizisten“ übergeben. Gelang es dem Türken Hikmet K., so die Anklage, das Vertrauen der Menschen zu erschleichen, kam Seref G. (25, ebenfalls Türke) ins Spiel. Der „Logistiker“ habe unter anderem Spritgeld, Autos und Mobiltelefone für die darauffolgenden Abholungen organsiert. Im nächsten Schritt wurden die sogenannten „Abholer“ instruiert, Geld oder Wertgegenstände der Opfer an vorher ausgemachten Ablageorten einzusammeln.

Mit der Beute ging es dann zumeist zurück zum Logistikunternehmen von Seref G. in Bremen. Dort erfolgte laut Anklage die Aufteilung der Beute. Erhielten Seref G. und die beiden deutschen Angeklagten Marco B. (29) und Ingo R. (47) meist einen „Lohn“ von etwa 150 bis 1 000 Euro, soll sich Hikmet K. den Rest in die eigene Tasche gesteckt haben, heißt es in der Anklageschrift.

In einem Fall soll es den Angeklagten gelungen sein, allein von einer Person bis zu 950.000 Euro zu ergaunern. Bei anderen angeklagten Taten lag die Beute zwischen 15.000 und 475.000 Euro. Doch die Staatsanwälte hatten noch mehr zu verlesen. So sollen alle vier Angeklagte in unterschiedlicher Tatbeteiligung auch mit gestohlenen Autos gehandelt haben, zudem hätten die Männer bewusst Tachostände manipuliert, Leasingverträge und Zulassungspapiere gefälscht. Auch der hierbei entstandene Schaden soll sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.

Hikmet K. ließ durch seinen Anwalt mitteilen, er weise „sämtliche Vorwürfe“ zurück und wolle im Prozess schweigen. Seref G. will hingegen im Laufe des Verfahrens Angaben machen, kündigte er an. Die beiden deutschen Angeklagten ließen offen, ob sie etwas zur Aufklärung beitragen werden.

Millionenschaden

Für den Prozess gegen vier Angeklagte wegen bandenmäßigen Betrugs und anderer Delikte sind bis Ende September 28 weitere Verhandlungstage angesetzt terminiert. Fortgesetzt wird der Prozess am Mittwoch, 27. März. Angeklagt sind 17 Fälle, in denen die Männer über ein Call-Center in der Türkei bundesweit Senioren um Geld und Schmuck gebracht haben sollen. Dabei soll ein Schaden in Höhe von mehr als 2,35 Millionen Euro entstanden sein.