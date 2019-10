Fahrverbote? Bremen legt Schadstoff-Grenzwerte vor

Fahrverbote wird es in Bremen in nächster Zeit nicht geben. Laut aktuellen Messungen des Umweltressorts werden die Schadstoff-Grenzwerte im Land eingehalten.

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Das Land Bremen hat die Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft 2018 eingehalten. Das teilte am Freitag das Umweltressort mit.

Den Angaben zufolge wurden an sechs Stationen (Bremerhaven, Bremen-Nord, Bremen-Mitte, Bremen-Oslebshausen, Bremen-Hasenbüren und Bremen-Ost) kontinuierlich die Werte für Feinstaub, Stickstoffoxid, Ozon, Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid gemessen. Fazit: Die Luft ist rein, zumindest fast. Und: Fahrverbote drohen nicht.

Schadstoff-Messung in Bremen: Ganz nah am Verkehr

Ganz dicht am Verkehr wurde in Bremen am Dobbenweg und an der Nordstraße sowie in Bremerhaven an der Cherbourger Straße gemessen. Und auch da heißt es von Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne): „Alle Grenzwerte wurden eingehalten.“ Ihren Angaben zufolge wurde bei Stickstoffdioxid der seit 2010 geltende Jahresimmissionsgrenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter an keiner der verkehrsfernen Hintergrundmessstellen erreicht.

Die Messwerte bewegen sich laut Schaefer im Jahresmittel zwischen 16 und 23 Mikrogramm pro Kubikmeter und damit im Niveau des Vorjahres. Nicht verwunderlich: Mitten im Verkehr am Dobbenweg erreichte die Jahreskonzentration 38 Mikrogramm pro Kubikmeter, an der Nordstraße 39 Mikrogramm/Kubikmeter und an der Cherbourger Straße in Bremerhaven 34 Mikrogramm/Kubikmeter.

Feinstaub in Bremen kein Thema

„Der Immissionsgrenzwert für Feinstaub von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel wurde 2018 an keiner Messstation überschritten“, sagte Schaefer. Die Messwerte bewegten sich ihren Angaben nach an den verkehrsfernen Hintergrundstationen zwischen 17 und 20 Mikrogramm pro Kubikmeter, an den verkehrsnahen Stationen zwischen 22 und 25 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Schwefeldioxid kommt in Bremen mit zwei Mikrogramm pro Kubikmeter praktisch kaum vor (Grenzwert 20 Mikrogramm), Kohlenmonoxid beim Acht-Stunden-Mittelwert mit maximal 0,4 Milligramm/Kubikmeter ebenfalls wenig (Grenzwert: zehn Milligramm).