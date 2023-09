Haus in Bremen brennt nieder: Explodierte ein Fahrrad-Akku?

Feuer in Sebaldsbrück

Im Bremer Stadtteil Sebaldsbrück kam es am Montag zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Fahrrad-Akku die Ursache gewesen sein. Ermittlungen dauern an.

Bremen – Schon vom Weiten waren dichte Rauchschwaden zu sehen gewesen, als ein Doppelhaus im Bremer Stadtteil Sebaldsbrück am Montag, 4. September, in Flammen stand. Kurz zuvor soll der Akku eines E-Bikes explodiert sein. Das geht aus ersten Informationen von Nord-West-Media TV (NWM) hervor. Laut NWM befand sich das Fahrrad in einem Anbau, unmittelbar neben dem Wohnhaus.

Haus in Bremen brennt nieder, weil ein Fahrrad-Akku explodierte? Dichter Qualm zieht ins Wohngebiet

Gegen 13:30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer bahnte sich unterdessen seinen Weg in das Dach es Hauses. Bereits während der Anfahrt konnte die Feuerwehr den Rauch und die Flammen sehen, die in den Himmel stiegen. Auch in das umliegende Wohngebiet zog der Qualm, so NWM. Schnell handelten die Einsatzkräfte und positionierten zwei Drehleitern. Allerdings befand sich auf dem Dach des Wohnhauses eine Photovoltaik-Anlage. Diese soll die Löscharbeiten erschwert haben.

Es war den Feuerwehrleuten zunächst nur bedingt möglich, an die Feuerherde zu gelangen, da die Photovoltaik-Anlage dies verhinderte, so NWM. Kail Billert, Pressesprecher der Bremer Feuerwehr, sagt gegenüber kreiszeitung.de: „Das ist zwar eine Gefahr mehr, wir wissen damit umzugehen.“ Zwar sei dies schon ein Hindernis, da die Feuerwehr auch versuche, im Sinne der Bewohner, möglichst großen Sachschaden abzuwenden. Das Löschen eines Brandes verzögere sich durch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach allerdings nicht wesentlich.

Gegen 15:50 Uhr, so Billert, sei der Brand unter Kontrolle gewesen. Gänzlich gelöscht, allerdings erst um 17 Uhr. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, heißt es weiter in der NWM-Meldung. Sie wurden vom Rettungsdienst medizinisch untersucht. Aufgrund des erheblichen Schadens ist das Haus nicht mehr bewohnbar.

Brand durch Fahrrad-Akku-Explosion? So wahrscheinlich ist dieser Fall

Laut der Fahrradarbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein waren 2022 deutschlandweit etwa zehn Millionen E-Bikes auf den Straßen unterwegs. „Insgesamt beträgt der Bestand an Fahrrädern und E-Bikes in Deutschland 82,8 Millionen, was bedeutet, dass fast jeder Einwohner hierzulande ein entsprechendes Fahrzeug besitzt“, heißt es auf der Website. Alleine beim 43. Ottersberger Volksradfahren teilten die Veranstalter mit, dass etwa 75 Prozent der Teilnehmenden ein Pedelec nutzen. Müssen sich andere E-Bike-Fahrer jetzt Gedanken machen? Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Fahrrad-Akku plötzlich in die Luft geht? Hätte der Brand verhindert werden können?

Der Fahrradhersteller Diamant informiert über seine Website hinsichtlich etwaiger Gefahren und Risiken von Fahrrad-Akkus. Hier heißt es ganz klar: „Ja, Akkus von E-Bikes können explodieren oder in Brand geraten.“ Dabei heiße „können“ nicht automatisch „werden“. Bei einem normalen Gebrauch bestehe kein Risiko. „Die Chance, dass ein Akku von sich selbst in Brand gerät, liegt bei weniger als eins zu einer Million Fälle.“ Fälle, bei denen es zu einer Explosion gekommen sein, waren auf einen falschen Umgang des Akkus zurückzuführen.

Informationen vom Hersteller: So vermeiden Sie, dass ein Fahrrad-Akku explodiert oder brennt

Bei Akkus von Bosch sei außerdem jede einzelne Zelle durch einen „robusten Stahlbecher“ geschützt und in einem Gehäuse aus Kunststoff oder Aluminium verwahrt, so Diamant. Dieses Gehäuse dürfe auf keinen Fall geöffnet werden. Direkte Schläge, harte Stöße, Fallenlassen oder starke Hitzeeinwirkung sollten dringend vermieden werden. Auch sollte ein feuerfester Untergrund gewählt werden, wenn der Akku geladen wird. Weder ist der Hersteller des explodierten Fahrrad-Akkus bekannt, noch ist klar, welche Ursache in diesem Fall zu der Explosion geführt hat.



Das erklärt auch Bastian Demann, Pressesprecher der Bremer Polizei gegenüber kreiszeitung.de. „Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an“, so Demann. Brand-Experten müssen sich zunächst einen Überblick verschaffen. Noch kann die Polizei den ersten Verdacht nicht bestätigen.