Bremen: Fahranfänger landet mit Auto in der Weser

Von: Elisabeth Gnuschke

Ein 18-jähriger Fahranfänger ist mit seinem Auto in der Weser gelandet. Die Bremer Polizei ermittelt. © Kuzaj

Ein junger Mann ist in der Nacht zu Freitag in Bremen mit seinem Auto in der Weser gelandet.

Bremen – Ein Fahranfänger ist in der Nacht zu Freitag mit seinem Auto in der Weser gelandet. Aus dem sinkenden Wagen telefonierte der 18-Jährige noch mit seinem Vater, berichtete Polizeisprecher Nils Matthiesen. Vorweg: Der junge Mann konnte sich retten, er erlitt leichte Verletzungen.

Bremen: Telefongespräch mit Papa aus dem sinkenden Auto

Laut Matthiesen war der 18-Jährige gegen 0.30 Uhr mit einem Mercedes in Woltmershausen auf der Straße Zum Lankenauer Höft unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen „sauste er durch die Böschung in das Fließgewässer“, so Matthiesen. Der junge Mann rief noch aus dem Auto – das in der Weser versank – seinen Vater an. Und der riet ihm dringend, das Fahrzeug vor dem endgültigen Sinken doch bitte schnell zu verlassen, berichtete der Polizeisprecher. Zum Glück folgte der 18-Jährige Papas Rat, kletterte aus einem Fenster des Mercedes und rettete sich ans Ufer. Ein Rettungswagen brachte ihn später vorsorglich ins Krankenhaus, hieß es. Der Fahranfänger konnte sich den Angaben zufolge nicht mehr an den Unfallhergang erinnern. „Hinweise auf Drogen- oder Alkoholeinfluss ergaben sich nicht“, sagte Matthiesen.

Taucher der Feuerwehr lokalisierten das Auto später. Es sollte noch am Freitag oder am Wochenende von einer Fachfirma aus der Weser gezogen werden. Hinweise auf weitere Insassen im Auto gab es laut Polizei nicht.