Autor beschreibt Postgebäude an der Domsheide

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Man sieht, was man weiß. Das wiederum weiß Wilhelm Tacke, frühere Katholiken-Sprecher, Buchautor und Bremen-Fachmann, ganz genau. Und deshalb kann er auch so schön erklären, was man denn hier und da so sieht – zum Beispiel als Schmuck an den Fassaden historischer Bauten. All die Figuren etwa stehen ja nicht zufällig da. In der Regel stehen sie für etwas, haben sie eine Bedeutung, spielen sie eine Rolle – in Stein gemeißelte Botschaften.

Tacke, der unter anderem schon die Fassade des Neuen Rathauses dechiffriert hat, widmet sich nun der Kaiserlichen Post an der Domsheide. Sein Werk über das frühere Postamt 1 ist als (wohl letztes gedrucktes) Jahrbuch des Vereins für Niedersächsisches Volkstum (Bremer Heimatbund) erschienen und dort auch zu beziehen (Preis: zehn Euro).

Die anno 1878 eröffnete „Kaiserliche Oberpostdirektion“ des Reichspost-Hofarchitekten Carl Schwatlo (1831 bis 1884) folgt im Stil der Neorenaissance dem Repräsentationsbedürfnis jener Zeit. Ausführlich beschreibt Tacke die Kunst am Bau, die vielfach mit dem Thema „Post“ zu tun hat. Zum Beispiel bei einer Frauenfigur, die einer Taube einen (Liebes-)Brief anvertraut. Rechts, auf der anderen Seite des Fensters, eine weitere Skulptur – ein Mann, der den Brief empfangen und bereits geöffnet hat. An anderer Stelle verweisen Reliefs auf Postbeförderung bei Eisenbahn und Schiff.

Das Prunkstück des Bauwerks, in dem heute Schüler der katholischen St.-Johannis-Schule lernen, liegt allerdings innen – der prächtige, repräsentative „Kaisersaal“. Das ist der Festsaal der Dienstwohnung des Direktors, zu finden im zweiten Geschoss des Mittelrisalits. Warum so viel Prunk? Nun, das Kaiserliche Postamt war das erste reichseigene Gebäude in Bremen. Und folglich war der Oberpostdirektor der ranghöchste Reichsbeamte in der Hansestadt.

+ Der Bremen-Kenner und Autor Wilhelm Tacke hat ein Buch über die Kaiserliche Post an der Domsheide geschrieben. © Kuzaj

Historistische Fresken zieren die Wände des „Kaisersaals“ – Werke des Malers und Dichters Arthur Fitger, 1840 in Delmenhorst geboren, 1909 in Bremen gestorben. In den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, als Bremen wuchs und prosperierte, war er zu einem Star des Bürgertums aufgestiegen. Das Bürgertum wollte repräsentieren – und er erfüllte den Wunsch nach Kunst und Dekoration, traf den Zeitgeschmack, stieg auf zum „Bremer Malerfürsten“. Doch was hat der „Fürst“ im „Kaisersaal“ gemalt? Fünf Motive finden sich an den Wänden; eine sechste Fläche ist frei – hier lag ursprünglich ein Durchgang zur Wohnung des Oberpostdirektors, der später zugemauert worden ist.

Tacke hat aufgedröselt, was Fitgers fünf Gemälde darstellen. Und natürlich geht es um die Post! Die Bilder symbolisieren die fünf Erdteile, die von der kaiserlichen Post bedient wurden, schreibt Tacke.

Eschenhof musste der Post weichen

Und er widmet sich in seinem Buch auch der Frage, was vor dem Postgebäude an dieser Stelle an der Domsheide gestanden hat. Es war der Eschenhof. Der Diplomat und Jurist Alexander Erskein (1598 bis 1656) residierte hier – in Sichtweite des Doms. Das Gebäude, in dem er lebte, trug am Ende – in etwas abgewandelter Form – seinen Namen: Eschenhof. Von 1653 bis 1656 wohnte Erskein hier, anschließend gehörte die Residenz seinen Erben, später der schwedischen Krone. 1803 ging das Gebäude an die Stadt.

Neben der Kaiserlichen Post, an einem noch heute von der Deutschen Post genutzten Anbau von 1979, findet sich eine Spur des Eschenhofs – ein Portal, das den zur Dechanatstraße hin liegenden Eingang schmückt.