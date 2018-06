Eine Person stirbt bei Explosion in Bremer Wohnhaus

Bei der Explosion und dem anschließenden Feuer in Bremen-Huchting ist das Gebäude schwer beschädigt worden.

Bremen - In Bremen hat es am Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr eine heftige Explosion im Dachgeschoss eines Wohnhauses im Stadtteil Huchting gegeben. Dabei ist mindestens eine Person ums Leben gekommen.

Nach der Explosion habe das oberste Stockwerk lichterloh in Flammen gestanden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Identität der getöteten Person war am frühen Vormittag noch nicht bekannt. Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, der Bewohner des Hauses werde nach der Explosion vermisst. Eine zweite Person wurde mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sei bis in den Morgen dabei gewesen, die Flammen zu löschen, erklärte eine Polizei-Sprecherin. Die Ursache war zunächst unklar. Im Umkreis von hundert Metern seien vorsorglich alle Häuser evakuiert worden.

+ © Christian Butt

Trümmer hatten mehrere umstehende Häuser an der Kirchseelter Straße beschädigt. Die Wucht der Explosion habe Trümmerteile 50 Meter weit geschleudert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. „So etwas habe ich noch nicht gesehen.“

Wohnhaus bei Explosion vollständig zerstört © Christian Butt © Christian Butt © Christian Butt © Christian Butt © Christian Butt © Christian Butt © Christian Butt © Christian Butt © Christian Butt © Christian Butt © Christian Butt © Christian Butt © Christian Butt © Christian Butt © Christian Butt

Ein angrenzendes Haus sowie eine nahe Garage gerieten ebenfalls in Brand. In der Nachbarschaft haben sich die Bewohner schnell organisiert, um sich gegenseitig zu helfen. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

cb/kom/Mit Material der dpa