Huchting: Explosion mit drei Toten löst auch bei Einsatzkräften Fassungslosigkeit aus

Konzentriert und auch betroffen arbeiten Feuerwehrleute am Unglücksort in Huchting. Die gewaltige Detonation hat drei Menschenleben gefordert und in weitem Umkreis für Schäden gesorgt.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Das gepflegte Huchtinger Wohnviertel mit seinen Reihenhäusern, den hohen Bäumen und den sommerlich blühenden Gärten – ein Trümmerfeld, von einer Sekunde auf die andere. Bruchstücke von Dachpfannen, verbogene Regenrinnen, zerborstene Autoscheiben. Eine Schneise der Verwüstung, aufsteigende Rauchschwaden – und über allem eine seltsame Stille. Trotz der vielen Einsatzkräfte, die hier Stunden nach dem Unglück immer noch reichlich zu tun haben.

Drei Menschen sind gestorben bei der Explosion in dem Reihenendhaus an der Kirchseelter Straße. Sie hatten keine Chance. Sie dürften geschlafen haben, als das Inferno losbrach. In dem zerstörten Gebäude wurden eine 41 Jahre alte Frau und ihr siebenjähriger Sohn tot aufgefunden, im Haus nebenan eine 70 Jahre alte Frau.

+ „So etwas habe ich noch nicht gesehen“, sagt Feuerwehrsprecher Michael Richartz am Einsatzort. © Kuzaj

Um 4.35 war die Meldung von der Detonation im Dachgeschoss des Hauses bei der Feuerwehr eingegangen. Es gab gleich mehrere Anrufe auf einmal. „Da steht ein Riesen-Rauchpilz über Huchting“, schildert Feuerwehrsprecher Michael Richartz den ersten Eindruck der Einsatzkräfte. „Da war klar, hier ist was Schlimmes passiert. Es war unglaublich verqualmt.“ Und es brannte lichterloh. In einem Ausmaß, das Richartz so umschreibt: „Für alle unfassbar.“ Auch Hecken hätten in Flammen gestanden.

Und es muss eine gewaltige Druckwelle gegeben haben – daher die noch viele Stunden nach dem Unglück überall im Quartier verstreuten Trümmerstücke. Die Wucht der Explosion schleuderte die Teile bis zu 100 Meter weit.

+ Töpfe, Stangen, Steine – Trümmerteile zwischen Gärten in dem Huchtinger Wohnquartier. © Butt

Sie beschädigten auch Häuser, die in einiger Entfernung vom Unglücksort stehen. „So etwas habe ich noch nicht gesehen“, sagt Feuerwehrmann Richartz – und der sieht viel. „Nicht auszudenken, wenn das bei Tag passiert wäre.“ Sprich: wenn Menschen draußen gewesen wären – auf der Straße, in den Gärten. „Dramatisch“ sei es, was geschehen ist. Zugleich sei es „ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist“. Autos, in denen Dachpfannen stecken – ein bedrückender, irritierender Anblick. Hier ein Carport demoliert, dort ein Dach halb abgedeckt – das Ausmaß der Schäden weckt auch nach Stunden noch eine Vorstellung davon, wie heftig die nächtliche Huchtinger Explosion gewesen sein muss.

Der Anblick der Brandruine des Reihenendhauses natürlich ebenfalls. Kaum ein Stein, der noch auf dem anderen steht. Die Explosion hat das betroffene Haus vollkommen zerstört, das Dach wurde förmlich weggesprengt. Das Gebäude stürzte praktisch bis auf die Grundmauern zusammen. „Da ist nicht mehr viel von zu sehen. Da liegt wirklich nur noch Schutt und Asche“, so Richartz. Gebrannt hat auch das Nachbarhaus. Zudem wurde eine Garage zerstört. Ein Auto brannte aus. „Alles Sachwerte. Kann man alles ersetzen“, sagt ein Huchtinger Bürger am Donnerstagmittag. „Drei Tote, das ist das Schlimme.“

+ Neben den Häusern haben Explosion und Feuer auch geparkte Autos zerstört. © Photoka

Überall in der Gegend stehen spürbar betroffene Menschen beieinander, unterhalten sich. Es ist dieses Entsetzen, das für die seltsame Stille sorgt, die über dem Huchtinger Quartier liegt.

Drei Menschen jäh aus dem Leben und aus der Nachbarschaft gerissen – das macht viele fassungslos. Die Explosion ist ein großes Thema – in Huchting, im angrenzenden Stuhr, in den sozialen Netzwerken. „Nach dieser Nachricht weiterzuarbeiten, fällt sehr, sehr schwer“, hieß es beispielsweise. Andere User berichten davon, die Detonation ebenfalls gehört zu haben. Viele User drücken ihr Beileid aus.

Das macht auch Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). „Mit großer Erschütterung habe ich erfahren, dass durch die Explosion in Huchting drei Menschen ums Leben gekommen sind, darunter ein Kind. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden der Opfer. Jetzt geht es darum, für die weiteren Betroffenen schnelle Unterstützung zu leisten.“ Zudem dankte Sieling den Einsatzkräften – „Feuerwehr, Polizei und allen, die in dieser Situation umsichtig und beherzt geholfen haben“.