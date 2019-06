Mann entblößt sich in Straßenbahn vor jugendlichen Mädchen

Zwei Jugendliche sind am Samstag nacheinander von einem Mann sexuell belästigt worden. Der Tatverdächtige spielte vor den Mädchen an seinem Geschlechtsteil herum.

Bremen - Eines der Mädchen, die 14-Jährige, saß am Samstagvormittag gegen 9.30 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 3, als ein Mann in Gröpelingen in Höhe des Einkaufszentrums „Waterfront“ dazu stieg, heißt es in einer Meldung der Polizei. Der Verdächtige setzte sich schräg gegenüber zu dem Mädchen, öffnete seine Hose und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die 14-Jährige verließ die Bahn an der nächsten Haltestelle und erstattete später in Begleitung eines Familienangehörigen Anzeige an einem Revier.

Auch die 15-Jährige befand sich laut Angaben der Polizei in einer Straßenbahn (5S) in Gröpelingen in Fahrtrichtung Depot, als ein Mann sie gegen 13 Uhr sexuell belästigte. Im Lauf der Fahrt setzte er sich ihr gegenüber, zog seine Hose herunter und spielte an seinem Geschlechtsteil herum. An der Haltestelle Use Akschen verließ der Täter die Bahn. Die 15-Jährige alarmierte daraufhin ebenfalls die Polizei.

Exhibitionist von Polizei Bremen gesucht

Die Polizei in Bremen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Sexualstraftaten. Aufgrund der übereinstimmenden Täterbeschreibung ist davon auszugehen, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt. Der Exhibitionist soll 55 bis 60 Jahre alt sein, etwa 1,75 Meter groß, mit grauweißen Haaren und von kräftiger Statur mit dickem Bauch. Zur Tatzeit war er mit einem blauen Oberteil und dunkler Hose unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0421/3623888 entgegen.

