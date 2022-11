Bremen: Ethan Freeman als Spürnase mit Lupe und Pfeife

Von: Elisabeth Gnuschke

Ethan Freeman heute in der Rolle des Sherlock Holmes. Damit kehrt er ans Bremer Metropol-Theater zurück, das er 1999 mit „Jekyll & Hyde“ einweihte. © K. Perner

Ethan Freeman, der einst in der Hauptrolle von „Jekyll & Hyde“ in Bremen glänzte, kehrt als Sherlock Holmes zurück ins Metropol-Theater.

Bremen – Schon in der Kindheit spielte Sherlock Holmes ein wichtige Rolle im Leben des jungen Ethan Freeman. Jetzt, viele Jahre später, schlüpft der Sänger, Schauspieler und Musicaldarsteller auf der Bühne in die Rolle des berühmten Privatdetektivs. Und darin ist er am Freitag, 25. November, 20 Uhr, im Bremer Metropol-Theater zu sehen. Im Gespräch mit unserer Zeitung plaudert Ethan Freeman über eine Leidenschaft, die er in der Corona-Zeit wiederentdeckt hat, über Sherlock und mehr.

Ethan Freeman kehrt als Sherlock Holmes an einen Ort zurück, den er 1999 in der anspruchsvollen Hauptrolle im Musical „Jekyll & Hyde“ eröffnet hat: das Metropol-Theater, damals Musical-Theater. Dabei lernte er auch seine Frau Monika-Julia Dehnert kennen, ebenfalls Musicaldarstellerin. 2004 heirateten die beiden, sie leben seit vielen Jahren mit ihren Söhnen Elijah (15) und Sascha (12) in Hamburg. Elijah ist bereits in die berühmten Fußstapfen seiner Eltern getreten, erzählt der Papa stolz. Der 15-Jährige spielt in der Miniserie „Wecksckreck“ auf „Kika“ mit.

Hamburg ist nicht weit weg von Bremen. So ist es nicht verwunderlich, dass der im März 1959 in Mount Vernon, New York, geborene Freeman häufig bei Auftritten in der Region anzutreffen ist. Seit mehr als 40 Jahren arbeitet der Künstler in Europa. „Jekyll & Hyde“ war übrigens keineswegs sein erstes Engagement in Bremen. Mit einem Kindermusical machte er Mitte der 80er Jahre auf der Bürgerweide Station. Sein professionelles Debüt feierte der Absolvent der Yale University und der Hochschule für Musik in Wien 1981 als Solist in Leonard Bernsteins „Mass“ in Washington.

Die Liste von Freemans Rollen ist lang, so bekannte Musicals wie „Das Phantom der Oper“, „Elisabeth“, „Evita“, „Cats“, „Mozart“, „Robin Hood“, „Aladdin“ und viele andere an renommierten Häusern im Londoner West End und in Wien gehören dazu.

Sherlock Holmes spielte schon in Freemans Kindheit eine Rolle

Blicken wir auf seine aktuelle Rolle in „Sherlock Holmes – Next Generation“. Das Musical mit Ethan Freeman als Detektiv mit dem gewissen Spürsinn feierte 2019 bei ihm daheim im Hamburger First Stage Theater Premiere. Dann stoppte Corona die Tour, die nach der Pandemie-Pause nun am 20. November im Düsseldorfer „Capitol“ fortgesetzt wird. Natürlich musste neu intensiv geprobt werden, in Buchholz bei Hamburg. Zwischendurch nimmt sich der 63-Jährige Zeit für ein Gespräch.

Bild aus dem Privatarchiv: der junge Ethan Freeman als Sherlock Holmes. Die Begeisterung seines Vaters für den Meisterdetektiv färbte auf ihn ab. Foto: Freeman © der junge Ethan Freeman als Sherlock Holmes. Die Begeisterung seines Vaters für den Meisterdetektiv färbte auf ihn ab. Foto: Freeman

Der Sherlock, er katapultiert Ethan Freeman zurück in seine Jugend. „Mein Vater hat die Geschichten um Sherlock Holmes geliebt. Das hat natürlich abgefärbt, ich kannte sie auch alle“, erzählt er. Und nicht nur das: Es gibt Fotos, die den jugendlichen Ethan als, genau, Sherlock zeigen. Mit Lupe, Deerstalker-Mütze und Pfeife.

Auch wenn der eine oder andere es denkt: Den berühmten Meisterdetektiv mit seinem Helfer Dr. Watson gab es nicht wirklich. Er entstammt der Phantasie des schottischen Arztes und Schriftstellers Sir Arthur Conan Doyle. Doch Sherlock hat sich so realisiert, dass es in der Bakerstreet in London gar ein gleichnamiges Museum gibt, in dem es sich wunderbar stöbern lässt. Sogar Arbeits- und Wohnzimmer mit vielen Utensilien wurden nachempfunden.

Sherlock Holmes: Mordfälle mit britischem Humor

Zurück zum Musical: Der britische Humor, die ungewöhnlichen Mordfälle, die haben es nicht nur Freemans Vater angetan, sondern auch Rudi Reschke. 2012 wagte er sich an eine neue Version des Stücks. In jahrelanger Tüftelei entstand mit den Musicalmachern Jo Quirin und Theodor Reichardt ein Musicalthriller im frischen Look. Komponist Christian Heckelsmüller steuerte Musik und Liedtexte bei. „Die Musik ist modern, rockig und poppig, einige Songs haben Ohrwurm-Potenzial“, sagt Freeman. Und Walzer spielt das Orchester auch, Tanzszenen fehlen nicht. Das Musical spielt im Jahre 1910, etwa 20 Jahre nach dem letzten Fall. Die beiden Herren Holmes und Watson (Matthias Otte) sind in die Jahre gekommen. Doch sie werden in einen Mordfall rund um einen berühmten verschwundenen Diamanten verwickelt. Dabei lernt der brillante Analytiker Holmes, im Musical durchaus mit Gefühlen, in einem Waisenhaus einen jungen Mann namens John (Florian Minnerop) kennen. Dieser hat ähnliche Fähigkeiten wie Holmes und wird zu dessen Helfer.

Ethan Freeman als Maler: Engagement für Künstler in der Ukraine

Was macht Ethan Freeman, wenn er nicht auf der Bühne steht? Dann steht er vor der Staffelei, wie er erzählt. In der Corona-Pause hat er die Malerei wiederentdeckt, mit der er sich immer mal wieder in Phasen seines Lebens beschäftigt hat. „Das Malen berührt mich sehr, es ist eine andere Art der Kultur“, sagt er. Was malt der 63-Jährige? „Querbeet, ich möchte mich auf keine Stilrichtung festlegen.“ Er malt mit Acryl, mit wasserlöslichen Ölfarben, mal abstrakt, mal mehr gegenständlich, oft farbenfroh. Wer selbst schauen will, findet auf seiner Facebook-Seite (Art Freeman) Beispiele. Gerade hat der Sänger für sein zweites Standbein einen kleinen Raum in der alten Pferdescheune in Hamburg zurechtgemacht.

Einen Teil seiner Bilder hat er zugunsten des Operettenhauses in Kiew verkauft. Freeman wollte Gutes tun für die durch den russischen Angriffskrieg gebeutelten Kollegen in der Ukraine, „mehr Jekyl als Hyde sein“, wie er sagt. Mehr als 5 000 Euro hat er auf diese Weise bislang gespendet. Geld, mit dem die Ukrainer unter anderem Winterschlafsäcke und Schutzausrüstung kaufen konnten.

Das Musical „Sherlock Holmes – Next Generation“ ist am Freitag, 25. November, 20 Uhr, im Metropol-Theater in Bremen (Richtweg) zu sehen. Tickets gibt es etwa ab 35 Euro unter der Rufnummer 01806/57 00 70. Am 21. November, 20 Uhr, wird das Stück im Theater am Aegi in Hannover gezeigt. Nach Bremen stehen im Norden Wolfsburg (27. November, Congress-Park) und Hamburg (29. November, Barclays Arena) auf dem Tourplan.