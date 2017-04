Bremen neu erleben

BTZ bietet Sommeraktion in Hotels an

+ Bremer Hoteliers zeigen, wie viel Spaß die Stadt macht: Hier am Osterdeich (Foto) findet zeitgleich zur Sommeraktion der Touristik-Zentrale die „Breminale“ statt. Im Vorfeld der Aktion feierten die Hotelvertreter am Freitag eine Kissenschlacht. - Foto: BTZ/Scheitz

Bremen - In Achim wohnen, aber trotzdem mal in Bremen übernachten? In Syke leben, aber nach der „Breminale“ bis zum nächsten Tag an der Weser bleiben? Kein Problem, möglich macht das die Sommeraktion „Sei Gast in Deiner Stadt“ – der Bremer Touristik-Zentrale (BTZ). Sie bietet in Zusammenarbeit mit der Hotellerie Übernachtungen an – für zehn Euro pro Hotelstern.