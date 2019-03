Bremen erinnert an Opfer der Geiselnahme von Gladbeck

Bremen: Eine Gedenkstele mit den Namen der drei Getöteten des Gladbecker Geiseldramas wurde nahe der Bushaltestelle in Bremen-Huckelriede eingeweiht. Am 16. August 1988 nahmen zwei Männer in Gladbeck (Nordrhein-Westfalen) Geiseln, anschließend flohen sie quer durch Deutschland. In Bremen kaperten sie am 17. August 1988 einen Linienbus im Stadtteil Huckelriede.

