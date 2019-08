Bremen elektrisch - so klappt es mit der E-Mobilität

Ein E-Auto tankt Strom an einer Säule (mit zwei Ladepunkten) im Jakobikirchhof in der Bremer City. Zur Zeit gibt es in der Stadt Bremen knapp 180 Ladepunkte, davon mehr als 80 von der SWB AG. Und es sollen mehr werden.

Bremen - Hannover will beim Thema Stromtankstellen richtig aufs Tempo drücken. Bis Ende 2020 soll es im Stadtgebiet 480 öffentlich zugängliche Ladepunkte für die Elektromobilität geben. Damit verfüge die 544.000 Einwohner zählende Stadt dann über das dichteste E-Ladenetz Deutschlands, heißt es. Wie ist Bremen, in dem etwa 24.000 Menschen mehr leben, auf dem Sektor aufgestellt?

Wie viel öffentlich zugängliche Ladepunkte gibt es in Bremen?

177 in der Stadt Bremen und 56 in Bremerhaven, sagt das Bauressort. Errichtet und betrieben werden sie nicht von den Kommunen, sondern von die Elektrizitätsunternehmen wie der SWB AG. Die SWB verfügt in der Stadt Bremen über 83 Ladepunkte, das sind knapp 50 Stromtankstellen oder Wallboxen, davon 15 in der City. In Bremerhaven sind es 34 Ladepunkte an 19 Standorten. Aus allen fließt Ökostrom. Während die Boxen (wie in einigen Parkhäusern) lediglich über einen Anschluss verfügen, haben die Säulen zwei Ladepunkte, Schnellladesäulen sogar drei, sagt Stanislav Vasic, Produktmanager E-Mobilität bei der SWB.

Wie werden die Ladesäulen angenommen?

Bisher wenig, außer in der Innenstadt. Bis zu 85 Prozent aller Ladevorgänge finden zu Hause oder auf dem Firmengelände statt, so Vasic. Ladestationen sind daher noch ein Zuschussgeschäft.

Wie läuft das Prozedere der Aufstellung ab?

Die Energieunternehmen, in unserem Beispiel die SWB AG, halten Ausschau nach geeigneten Plätzen und schlagen diese dem Amt für Straßen und Verkehr (ASV) vor. Das prüft „wohlwollend“, wie Michael Glotz-Richter, Fachmann für E-Mobilität im Bauressort, versichert. Die SWB bestätigt das. Allerdings müssen Vorgaben beachtet werden, wie Abstände zu Radwegen/Grünstreifen. Die Aufstellung sei daher in Bremen „eine Herausforderung“, sagt Vasic. Es gebe leider wenig Parallelparkplätze, die sich aufgrund der sehr unterschiedlichen Anschlüsse an den E-Autos besonders gut fürs Laden eigneten. „Wir müssen einen Kompromiss finden zwischen den Gegebenheiten und den Regularien.“ Daher stehen Ladewillige immer wieder vor dem Problem, dass sie zwar eine Säule finden, das lange Kabel aber nicht zu dem weit entfernt liegenden Anschluss reicht. Weiteres Ärgernis: Regelmäßig blockieren Autos die Stromtankstellen, die rein gar nichts mit Elektromotor zu tun haben. Hier versprechen Bauressort und SWB Besserung: Künftig soll nicht nur mit einem Schild, sondern auch mit einer Bodenmarkierung auf die E-Säule hingewiesen werden. Vasic: „Das erhöht die Hemmschwelle.“ Glotz-Richter befürwortet deutlich härtere Strafen für Falschparker. Der Hamburger Senat hat beispielsweise konsequentes Abschleppen beschlossen. In Bremen soll zumindest die Zahl der Überwacher von 30 auf 100 aufgestockt werden.

Was kostet das Aufstellen einer E-Säule, was das Tanken?

Für eine Standardsäule, das Aufbauen, Schilder sowie das restliche Drumherum fallen laut Vasic etwa 20.000 Euro an, bei einer Schnellladesäule können es 30.000 bis 40.000 Euro werden. Daher lohnt sich eine Säule für ein Unternehmen erst, wen sie gut frequentiert wird. Irgendwann wird es eine „verbrauchsscharfe Abrechnung“ geben, sagt Vasic, also eine Abrechnung nach Kilowattstunden. Bisher gibt es einen Tarifdschungel. Pro Minute können jetzt elf Cent oder 7,50 Euro und mehr für einen Ladevorgang (egal, wie kurz) anfallen. Günstig sind Flatrates von Anbietern (etwa 12,50 Euro im Monat).

Wie viel Elektrofahrzeuge gibt es derzeit im Land Bremen?

Knapp 450 reine Elektrofahrzeuge (Stand Januar 2019), so Glotz-Richter. Hinzu kommen rund 400 Hybridautos, die elektrisch und mit Benzin fahren.

Warum entstehen nicht mehr Ökotankstellen an Supermärkten? Einkaufen und tanken, das ist doch praktisch. . .

Schwierig, sagt Vasic. „Die Märkte suchen sich konzernweit Anbieter, regionale haben da wenig Chancen.“

Was plant die SWB für die Zukunft, wo Hannover doch so vorlegt?

Bis Ende 2019 sollen die 67 Standorte im Land auf 80 aufgestockt werden. Insgesamt dürfte es dann um die 140 SWB-Ladepunkte geben. Hinzu kommen die gut 120 Punkte von anderen Anbietern. „Wir werden den Markt weiter beobachten und gegebenenfalls reagieren“, sagt Vasic. Anders als „Enercity“, das den Ausbau in Hannover vorantreibt, ist die SWB kein kommunales Unternehmen (mehr), muss also alles allein finanzieren.