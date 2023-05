Prozess um getötete Ekaterina: Landgericht verurteilt ihren Mann zu lebenslanger Haft wegen Mordes

Von: Ralf Sussek

Das Landgericht Bremen hat den Angeklagten (2.v.r.) im Prozess um die getötete Ekaterina wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Links neben ihm Verteidiger Helmut Pollähne, rechts Verteidiger Thomas Domanski. © Sussek

Im Prozess um die getötete Ekaterina aus Bremerhaven hat das Landgericht Bremen am Dienstag sein Urteil gesprochen: Ekaterinas Ehemann muss lebenslang wegen Mordes ins Gefängnis.

Bremen – Der Angeklagte schüttelt nur den Kopf. Gerade haben die Richter der Großen Strafkammer 21 ihn wegen heimtückischen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er hat den Urteilsspruch stehend, mit geschlossenen Augen, vernommen. Immer wieder schüttelt er während der 75-minütigen Begründung den Kopf, schlägt die Hände vors Gesicht oder streicht über eines der beiden Fotos, die er an eine Erhebung der Verteidigerbank gelehnt hat. Als „falsches Urteil“ bezeichnet hinterher seine Mutter die Entscheidung.

Falsch war nach Überzeugung des Gerichts das Geständnis der Mutter, sie habe ihre Schwiegertochter Ekaterina getötet und anschließend zerstückelt. Bis dahin sei das Verfahren ein „ganz normaler Indizienprozess“ ohne direkte Augenzeugen und Sachbeweise gewesen, sagt der Vorsitzende Richter Björn Kemper, „aber dann kam die Mutter des Angeklagten“. Mehrmals sagte sie vor Gericht aus, mehrmals änderte sie „mit großer Beharrlichkeit ihre Aussage“. Und weil sie an jedem der 44 Verhandlungstage anwesend war und ihre Aussage der Beweislage im Prozess anpassen konnte, habe die Kammer ihr nicht folgen können. Zumal die Mutter des Angeklagten trotz des fast symbiotischen Verhältnisses der beiden erst ein Geständnis vor Gericht ablegte, als ihr Sohn bereits acht Monate in Untersuchungshaft saß. „Warum hat sie nicht früher bei der Polizei ein Geständnis abgelegt?“ Diese Frage und weitere Widersprüche in der laut Vorsitzendem „angepassten Geschichte“ brachte die Richter zu der Erkenntnis, „dass es nicht die Mutter des Angeklagten ist, die Ekaterina getötet hat“.

So fuhr sie am Tattag im Februar 2022 mitten in der Nacht, weil sie sich angeblich Sorgen um ihren Sohn machte, mit einem Taxi zu dessen Haus. Sie stieg 200 Meter entfernt davon aus. Damit in der Wohngegend nach Mitternacht niemand wach werden sollte, wie sie einmal sagte, oder damit die Kameras an den umliegenden Häusern sie nicht klar und deutlich einfangen konnten? Nur eines der Details, die das Gericht zu der Überzeugung finden ließ, dass Walter B. seine Frau erwürgte, nachdem er sie mit Alkohol, den Ekaterina sonst kaum trank, und Diazepam sediert und wehrlos gemacht hatte.

Danach rief er zweimal seine Mutter an, damit diese auf die damals noch fünfjährige Tochter aufpasst, während er in der Garage die Leiche seiner Frau zerteilte. Noch so ein Detail: Die Richter trauten der gebrechlich wirkenden Mutter des Angeklagten nicht zu, die etwa 68 Kilo schwere Leiche von Ekaterina ohne Transportspuren in die Garage gebracht zu haben.

Auch ein unbekannter Dritter könne nicht der Täter gewesen sein. Darauf deuten laut Richter Kemper Blut im Auto der Eheleute hin und die Tatsache, dass der Koffer, in dem die Leiche verstaut wurde, aus dem Haushalt stammt. „Ein Fehler mag gewesen sein, dass der Fundort des Oberschenkels mitgeteilt worden ist“, weist Kemper auf einen Umstand hin, der dem Prozess eine Wende gab. Die Mutter wollte damit ihre angebliche Täterschaft untermauern, bewies damit aber nur, dass die „Tötung im engsten Familienkreis“ stattfand“, so der Vorsitzende.

Das Gericht befindet sich mit seinem Urteil auf der Linie der Staatsanwaltschaft. Die beiden Verteidiger und der angeklagte Kasache hatten Freispruch gefordert. Der 47-Jährige hatte bis zur Erschöpfung aller Beteiligten Anträge gestellt und seine Sicht der Dinge dargelegt. Trotz der letztlich laut Gericht 230 Seiten Manuskript und seines neunstündigen Letzten Wortes sei dies „gleichwohl das gute Recht des Angeklagten“ gewesen, betont Kemper. Sein Verteidigungsverhalten habe dem Gericht aber „tiefe Einblicke in die Persönlichkeitsstruktur und in das Handeln des Angeklagten“ gegeben. Ein Gutachter hatte dem Mann eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur attestiert.

Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft sieht das Gericht beim 47-Jährigen weder niedrige Beweggründe für die Tat noch eine besondere Schwere der Schuld. Das Motiv für die Tat sei die Sorge um die Beziehung zu seiner Tochter gewesen, wenn es zur Trennung von seiner Frau gekommen wäre, heißt es. Der Angeklagte könnte somit nach der Rechtskraft des Urteils frühestens nach 15 Jahren aus der Haft entlassen werden.

Einer der Verteidiger hat – wenig überraschend – angekündigt, dass er gegen das Urteil Revision einlegen wird.