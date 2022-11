Saunen bleiben kalt - Bremer Eishalle komplett geöffnet

Von: Elisabeth Gnuschke

Temperaturmessung im Horner Bad: Wegen der Energiekrise als Folge des Kriegs in der Ukraine hat die Bremer Bäder-Gesellschaft die Wassertemperaturen gesenkt. Doch die Bäder bleiben geöffnet, ebenso wie die Eissporthalle „Paradice“. © dpa/Schuldt

Die Energiekosten steigen für alle rasant. Dennoch bleiben die Bäder in Bremen geöffnet, nur die Saunen sind abgeschaltet. In der Eishalle „Paradice“ sind beide Flächen nutzbar.

Bremen - Die Saunen bleiben aus, die Temperatur in den Wasserbecken wird abgesenkt, an den Waschbecken gibt’s nur noch kaltes Wasser. Die kommunale Gesellschaft Bremer Bäder bemüht sich nach Kräften, Energie einzusparen. Dennoch werden massive Mehrkosten für den Betrieb der Bäder und der Eislaufhalle „Paradice“ auf die Gesellschaft zukommen.

Nicht jeder Betreiber von Eishallen hat so einen Glücksfall vorzuweisen, wie die Skihalle in Bispingen: Sie muss sich über steigende Strompreise fürs weiße Vergnügen erstmal keine Gedanken machen. Die Skihalle kauft bis 2025 Strom zu einem Festpreis ein, so sieht es Medienberichten zufolge der Vertrag mit dem Versorger vor. Wie schaut es im „Paradice“ in Walle aus, das seit einer Woche auch die zweite Eisfläche in Betrieb hat?

Bremer Bäder-Gesellschaft rechnet mit erheblichen Mehrkosten

Nun, so Bäder-Sprecherin Susanne Klose, die Eissporthalle hat einen jährlichen Energiebedarf für die Kälteproduktion von 1.350.000 Kilowattstunden – macht bislang pro Saison (sie dauert etwa von Mitte September bis Ende März) Kosten in Höhe von 310.000 Euro. Die Gesamtenergiekosten liegen etwa bei 580.000 Euro. Angesichts der befürchteten Preissteigerungen als Folge des Kriegs in der Ukraine insbesondere bei Strom und Gas um 400 und 600 Prozent geht die Bäder-Gesellschaft allein fürs „Paradice“ künftig von 1,7 Millionen Euro aus. Insgesamt für Bäder und Eishalle rechnet die Gesellschaft laut Klose statt 3,3 Millionen (2022) an Energiekosten (Wasser, Abwasser, Oberflächenentwässerung, Strom, Erdgas, Fernwärme) mit 8,8 Millionen Euro.

Bremer Bäder: Temperatur um zwei Grad abgesenkt

Daher werden etliche Energiesparmaßnahmen umgesetzt. So wurde die Temperatur in den Becken um zwei Grad abgesenkt, das soll 25 Prozent an Energie und damit Kosten sparen. Heißt: Die Temperatur in den Sportschwimmbecken wurde auf 26 Grad Celsius abgesenkt, in den Lehrschwimm- und Kursbecken ist es jetzt 28 bis 30 Grad warm.

Zudem wird an Beleuchtung gespart. Weniger Licht (oder nicht mehr so lange) gibt es an Werbetafeln, auf den Parkplätzen, in den Gemeinschafträumen, in Büros und weiteren Räumen. Das warme Wasser in Handwaschbecken und Spülen wurde abgestellt – kaltes Spülen ist angesagt. Die Heizung in den Eingangsbereichen und auf den Fluren wurde auf Frostschutz gestellt, so Klose.

Werden die Öffnungszeiten eingeschränkt, um zu sparen? „Derzeit gibt es keine Überlegungen dazu“, sagt die Sprecherin. Klose: „Wir freuen uns, dass das Schulschwimmen und die Schwimmkurse wie bisher stattfinden können. Wir haben keine Einschränkungen bei der Belegung durch Vereine und bei öffentlichen Badezeiten.“ Durch die Öffnung der zweiten Eislaufhalle (die zunächst dicht geblieben war) könnten auch alle Vereine ihrem Training wieder nachgehen. Die Sprecherin betont: „Wir sind sehr, sehr froh, dass wir alle Bäder und die Eishalle öffnen können – entgegen dem Bundestrend.“

Duschen in Bremer Bädern bleiben warm

Eine Einschränkung gibt es doch: Sämtliche Saunen in den Bädern bleiben geschlossen – aus energetischen Gründen, so will es der rot-grün-rote Senat. Die Bäder-Gesellschaft setzt das um, und so bleiben die Saunen im Südbad, im Freizeitbad Vegesack, im Westbad und im Hallenbad Huchting kalt. Warm hingegen sind die Duschen. Andernorts, so auch in Turnhallen, ist durchaus im Gespräch, in den Duschen das warme Wasser abzustellen.

Noch ein paar Zahlen: Im Vor-Corona-Jahr 2019 war der Haushalt der Bäder-Gesellschaft mit 13 Millionen Euro veranschlagt worden, der Bedarf lag dann bei 17 Millionen Euro (davon entfielen drei Millionen Euro auf Energiekosten). 60 Prozent des Haushaltsvolumens erwirtschaftete die Gesellschaft den Angaben zufolge selbst.

Die Gesellschaft Bremer Bäder mit ihren 305 Mitarbeitern betreibt drei Kombibäder mit jeweils Hallen- und Freibadteil, fünf Hallenbäder, drei Freibäder, zwei Bewegungsbäder und die Eissporthalle „Paradice“. Rund 1,7 Millionen Besucher nutzten vor Corona in der Saison 2018/19 die verschiedenen Bäder, 112 000 die Eishalle.