Eintritt, Verbote, Programm: Alle Infos zur Bremer Osterwiese 2023

Von: Andree Wächter

Teilen

Die Osterwiese beginnt in wenigen Tagen. Was ist in diesem Jahr alles geplant? Fragen und Antworten rund um das Bremer Volksfest.

Bremen – Rund um Ostern gehört ein Besuch der Osterwiese auf der Bremer Bürgerweide zum Pflichtprogramm. 16 Tage lang – mit Ausnahme des Karfreitags – drehen sich Karussells und es wird gefeiert. Der Startschuss fällt am Freitag, 31. März, im Bayernzelt. Gegen 21:45 Uhr erleuchtet ein Feuerwerk den Nachthimmel. Grundsätzlich haben die Buden und Fahrgeschäfte von 14 bis 23 Uhr geöffnet und Eintritt wird nicht verlangt. Alle unter 18-Jährigen, die eine Freikarte bekommen haben, können sie bei vielen Karussells nutzen. Im Januar wurde sie mit 60 Euro aufgeladen.

Während der Osterwiese 2023 können die Besucher 180 Buden, Stände und Karussells ansteuern. Das Angebot umfasst: Riesenrad, zwei Autoscooter und die Klassiker Break Dancer, Commander und Happy Sailor. Natürlich gibt es auch Neuheiten auf der Bürgerweide. Dazu zählen die Fahrgeschäfte High Impress, Escape und Chaos Airport.

Anreise zur Bremer Osterwiese 2023

Die Anreise sollte mit Bussen oder Bahnen erfolgen. Selbst Auswärtige müssen keinen BSAG-Fahrplan studieren, um zur Bremer Bürgerweide zu gelangen. Das Volksfestgelände befindet sich direkt hinter dem Bremer Hauptbahnhof – einfach den Ausgang „Bürgerweide“ nehmen. Wer doch lieber mit einem Auto zur Osterwiese fahren will, muss ein guter „Parkplatzfinder“ sein. Denn die meisten Parkplätze auf der Bürgerweide stehen logischerweise nicht zur Verfügung. Wenige Parkplätze gibt es vor Halle 7 und dem Schlachthof. Das Parken auf den Gehwegen ist für Fußgänger ärgerlich und beschäftigte schon Gerichte, daher sollte es vermieden werden.

Die Osterhasen-Gang kann es kaum noch erwarten, braucht aber noch ein paar Tage Geduld. Die Bremer Osterwiese auf der Bürgerweide beginnt am 31. März. © Kuzaj

Eine weitere Möglichkeit ist Park and Ride (P+R). Von diversen P+R-Plätzen aus fahren Busse und Straßenbahnen bis zur Osterwiese. Dies sind die Straßenbahnlinien 5, 6 oder 6E bis zur Haltestelle Blumenthalstraße/Messe Bremen. Auch die Buslinien 26, 27 und N7 halten dort. Die Parkhäuser rund um den Bahnhof haben 24 Stunden geöffnet. Eine Anreise mit dem Fahrrad funktioniert auch. Am Bahnhof gibt es eine Radstation und ein Fahrradparkhaus am Willy-Brandt-Platz wird überwacht.

Osterwiese in Bremen: Verbote und Verhaltensregeln

Auf große Taschen, Koffer und Rucksäcke sollten die Besucher der Osterwiese verzichten, heißt es auf Osterwiese.com. Sicherheitspersonal wird an den Eingängen Sichtkontrollen durchführen. Wenig überraschend sind verboten: Waffen, Glasflaschen, Feuerwerkskörper, Fahrräder, E-Scooter und Hunde. Auch das Tragen von Kleidung, die mit Abzeichen und Emblemen von rockerähnlichen Motorradgruppierungen versehen ist, wird nicht gestattet. Die Fahrfläche an den beiden Autoscootern darf während der Fahrpausen nicht als Tanzfläche benutzt werden.

Grundsätzlich gilt: Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld von bis zu 2500 Euro bestraft werden. Die Polizei hat ein wachsames Auge.

Die Polizei empfiehlt zudem allen Besuchern zum Schutz vor Taschendiebstahl, Portemonnaies und andere Wertsachen in verschlossenen Taschen eng am Körper zu tragen. „Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen“, so der Tipp.

Hilfe im Notfall und Barrierefreiheit auf der Osterwiese

Hilfe im Notfall bekommen Besucher der Bremer Osterwiese Hilfe bei der Marktwache. Sie befindet sich zwischen Parkhaus und Congress Centrum Bremen (CCB), direkt in der Messe Bremen. Die Erste-Hilfe-Station befindet sich an der Theodor-Heuss-Allee. Dort ist auch der Kinder-Service-Punkt zu finden. Wenn es lebensbedrohlich ist, dann den Notruf über die 110 kontaktieren.

Männer und Frauen im Rollstuhl oder mit Rollator könnten an einigen Stellen mit der Barrierefreiheit Probleme bekommen. Einige Stellen der Bürgerweide sind gepflastert. Auf dem Gelände gibt es drei barrierefreie Toilette. Laut dem Lageplan befinden sie sich zwischen Happy Sailer und CCB, beim Octopussy und neben dem Riesenrad. Einige Fahrgeschäfte und Buden sind barrierefrei oder zumindest barrierearm.