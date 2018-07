Eine Straße für Hans Koschnick

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Jetzt gibt es in Bremen eine Hans-Koschnick-Straße – sie liegt auf dem Areal des Mercedes-Werks. Schließlich war die Ansiedlung des Werks der ganz große wirtschaftspolitische Erfolg der Amtszeit von Bürgermeister Hans Koschnick (SPD, 1929 bis 2016). Eine Zeit, in der das Werftensterben Bremen und der Region schwer zu schaffen machte. Mit Mercedes blieb Bremen ein bedeutender Industriestandort.

Die Mercedes-Ansiedlung liegt nun 40 Jahre zurück. Wie ein zweites bedeutendes Ereignis der Ära Koschnick – die europäische Gipfelkonferenz am 6. und 7. Juli 1978 im Rathaus, bei der unter Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) die Grundlagen für das Europäische Währungssystem (EWS) geschaffen wurden (praktisch so etwas wie die Geburtsstunde des Euro).

Doch zurück nach Sebaldsbrück. Dass hier seit 40 Jahren Mercedes-Modelle gefertigt werden, ist dieser Tage natürlich auch im Werk gewürdigt worden – mit dem Blick auf zwei Männer, die bei der Ansiedlung entscheidende Rollen spielten: Koschnick eben und Professor Werner Niefer, ehemaliger Daimler-Vorstand. Kurzum – es wurden zwei Hauptverkehrsadern des Werksareals in „Hans-Koschnick-Straße“ und „Werner-Niefer-Straße“ umbenannt.

Zu der Feier erschien auch Bürgerschaftspräsident Christian Weber. „Hans Koschnick und Werner Niefer konnten Menschen zusammenbringen und überzeugen. Damit haben sie den Boden für die damals weitsichtige Entscheidung der Stadt bereitet“, sagte der Sozialdemokrat.

Ohne die beiden „wären wir heute nicht der starke und verlässliche Partner im Produktionsnetzwerk, zu dem wir uns über die Jahre erfolgreich entwickelt haben“, sagte Peter Theurer, noch bis September Werkleiter in Bremen. Theurer: „Diese Verdienste wollen wir mit einem täglich sichtbaren Zeichen würdigen.“

Mit mehr als 12 500 Mitarbeitern – von denen etliche aus dem Umland stammen – ist das Mercedes-Benz-Werk in Bremen, das auch Kompetenzzentrum für die C-Klasse ist, größter privater Arbeitgeber in der Region. Im Bremer Werk werden gegenwärtig zehn verschiedene Modelle gefertigt. Im Jahr 2017 wurden an der Weser nach Angaben eines Sprechers mehr als 420. 000 Fahrzeuge produziert.