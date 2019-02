Farbenprächtige Harmonie beim Samba-Karneval

25.000 Besucher haben laut Angaben der Polizei am Samstag beim Samba-Karneval in Bremen mit den Akteuren bes bunten Treibens gefeiert. Die Veranstalter spricht sogar von bis zu 40.000 Gästen, die bei bestem Wetter die Innenstadt säumten.

Bremen - Die Stimme von Moderator Marquinhos klingt feierlich als er das Auftaktprogramm zum Karnevalsumzug des 34. Bremer Karnevals mit dem Motto „Eine Laune der Natur“ ankündigt. „Niemand weiß, was passiert. Nur wir Akteure. Sie werden Zeuge einer Welturaufführung.“ Tausende von Zuschauer auf dem Marktplatz warteten Sonnabendmittag die zwölf Schläge der Domuhr ab. Gebannte Stille, Glockenklang, danach Musik.

Die Natur blüht auf. Junge Tänzerinnen in grünen Gewändern erobern die Bühne. Auch die Natur selbst hat gute Laune, personifiziert durch die Artistin Clara Groeger (36), die an einer Stange in einigen Metern Höhe verspielt turnt. Eine farbenprächtige Harmonie, die immer so weitergehen könnte. Doch so kommt es nicht. „Jetzt braucht es einen Gegenspieler, damit ihr Leut‘ zufrieden seid“, erschallt die Stimme der Geschichtenerzählerin Katharina Witte. „einer, der die Natur kaufen will. Der ist zu jeder Schandtat bereit, Wälder roden, Braunkohle schöpfen, Platanen am Weserdeich köpfen.“

Ein großer Zylinderhut an einem Seil senkt sich herab und hängt nun gegenüber der turnenden Natur. Der hat böse Halunken dabei, junge Artistinnen von der Zirkusschule „Jokes“ in schwarzer, goldverzierter Kleidung. Die Natur wartet mit fleischfressenden Pflanzen auf: bildhübsch in glänzendem grün, vielen Blättern und bunten Blüten und kampfstark dargestellt von der Gruppe „Samba Loco“, gefolgt von Elfenköniginnen in wehenden, langen Gewändern, die, verkörpert von der Gruppe Stelzenart, mit ihren langen Stelzenbeinen eine majestätische Erscheinung abgeben.

+ Die Elfenköniginnen von „Stelzenart“ ziehen für die Natur ins Feld. © Kowalewski

Die Halunken erobern die Stange und rücken der Natur auf die Pelle. Den bösesten Widersacher der Natur spielt Martin Sasse, Programmplaner des Karnevals. Sein Kostüm erinnert an einen Raben mit Flügeln, Schnabel und Gesichtspartien aus goldschimmernden Metall. Die Natur gewinnt den Kampf und der Zylinder verschwindet in einem grünen Schlauch. Seine letzte Botschaft: „Dass ich Kompost werd‘, ist bitter. Halunken, verbreitet meine Botschaft schnell auf Twitter.“ Ein Hieb gegen US-Präsident Donald Trump?

+ „Ara Macao“ hat sich das bayerische Fabelwesen Wolpertinger zum Vorbild genommen. © Kowalewski

Der Umzug beginnt. 1500 Akteure gehen über die Bühne in Richtung Viertel: Stelzenkünstler in edlen Gewändern, Schmetterlinge mit riesigen bunten Flügeln, „Unidos de Hamburgo“ als kuschelige Hasen verkleidet. „Play Mobilos“ aus Krefeld tragen Regenbögen auf dem Rücken, „Sextafeira“ aus Potsdam haben ihre Gesichter mit Blüten umgeben. Die „Schalotten“ aus Bremen haben Fischmasken aufgesetzt, einige von ihnen schleppen lästige Plastikfolien mit sich herum. Die Gruppe „Sola Quente“ aus Schwalmstadt in Hessen kommt in Gangster-Look vermummt mit Sonnenbrillen. Die Trommler von Via Jante aus München verkleiden sich als Mozart.

Samba-Karneval in Bremen Samba-Karneval in Bremen

Mit 22 Sambistas ist „Ara Macao“ aus Köln nach Bremen gekommen. Sie haben sich den Wolpertinger zum Thema genommen, ein mystisches Urwesen aus Bayern, von den Kölnern mit viel Fell und kräftigen Hörnern dargestellt. „Wir wollten zurück in die Zeit der Urwesen als Menschen noch in Höhlen lebten“, sagt Helmut Schwope (65) aus Köln. „Ara Macao“ sind schon zum 22. Mal dabei, Schwope zum fünften Mal. „Mir war früher gar nicht klar, dass Bremen einen Karneval hat“, sagt Schwope. „Hier sind so viele Zuschauer. Die stehen in sieben, acht Reihen wie in Köln.“

An der Route ins Viertel ist es voll. Die Polizei geht von 25.000 Menschen auf der Veranstaltung aus, die Veranstalter sogar von 40.000. Zufällig in Bremen ist die Kölnerin Eva Natrop. „Ich bin überrascht, wie viele Zuschauer sich verkleidet haben. Da kann man schon heimische Gefühle bekommen“, sagt sie.