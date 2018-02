Vier Einbrecher dank aufmerksamem Zeugen gestellt 

Bremen - Samstagnachmittag versuchten vier Männer in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses im Heinrich-Imbusch-Weg einzubrechen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten alle vier Personen auf der Flucht stellen.

Die vier mutmaßlichen Einbrecher hebelten gegen 15 Uhr die Haustür des Mehrparteienhauses auf und versuchten in der Folge auch eine Wohnungstür in dem Mehrparteienhaus aufzubrechen. Dies gelang ihnen trotz intensiver Bemühungen nicht, teilt die Polizei mit. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die daraufhin flüchtenden Täter und alarmierte umgehend die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten alle vier Tatverdächtigen noch in Tatortnähe angetroffen werden. Zwei von ihnen versuchten der Polizeikontrolle durch fußläufige Flucht zu entkommen, konnten durch die einschreitenden Beamten jedoch eingeholt und gestellt werden.

Die Einsatzkräfte nahmen die vier Männer vorläufig fest. Haftgründe werden derzeit durch die Staatsanwaltschaft Bremen geprüft.

Die Polizei lobt das vorbildliche Verhalten des Zeugen, der sofort den Notruf wählte. Hierdurch waren die eingesetzten Beamten schnell vor Ort und konnten die Tatverdächtigen noch in Tatortnähe stellen.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa