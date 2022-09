Ein Toter nach Sportbootunfall auf der Weser

Von: Yannick Hanke

Bei einem Sportbootunfall auf der Weser in Bremen stirbt ein Mensch. © U. J. Alexander/imago/Symbolbild

Gekentertes Sportboot zwischen der Karl-Carstens-Brücke und dem Weserwehr in Bremen. Ein Mensch kann sich ans Land retten, ein anderer stirbt kurz darauf.

Bremen – Ein Sportbootunfall auf der Weser hat einen Toten mit sich gezogen. Es ist kurz vor 16:00 Uhr am Mittwoch, 14. September 2022, als der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen von der Polizei ein gekentertes Sportboot zwischen der Karl-Carstens-Brücke und dem Weserwehr gemeldet wird. Dann nimmt das Drama seinen Lauf.

Bremen: Sportbootunfall auf der Weser – ein Toter

Einsatzkräfte der Feuerwehr, der DLRG und des Rettungsdienstes werden umgehend alarmiert. Ein Motorrettungsboot der DLRG befand sich von der Feuerwehr besetzt gerade auf einer Übungsfahrt und konnte nur fünf Minuten nach der Meldung am Einsatzort eintreffen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich ein Mensch bereits ans Land retten können. Bei einer weiteren Person wurden auf einem vor Ort befindlichen Boot Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt. Das Motorrettungsboot sollte den Transport der Person ans Ufer übernehmen, dort fand eine weitere Versorgung vom Rettungsdienst mit Notarzt statt. Doch alles vergebens: Um 16:35 mussten die Wiederbelebungsmaßnahmen wieder eingestellt werden, die Person war verstorben.

