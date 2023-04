Lankenauer Höft erwacht: Ein neues Stück Bremen am linken Weserufer

Von: Jörg Esser

Der „Radarturm“ ist der letzte Überlebende des alten Lankenauer Höfts. © Esser

Erst ein Beachclub am Wasser, dann ein Ferienpark mit Hausbooten auf dem Wasser. Das Lankenauer Höft erwacht zu neuem Leben. Am Freitag wurde Richtfest für ein Eventgebäude gefeiert.

Bremen – Und weiter geht’s. Schritt für Schritt. Projekt für Projekt entsteht ein neues Stück Bremen. Das Lankenauer Höft erwacht zu neuem Leben. Am Freitag wurde Richttest für das neue Eventgebäude gefeiert. Mit vielen geladenen Gästen, viel Sonnenschein und einem wunderbaren Blick aufs Wasser.

Lankenauer Höft erwacht zu neuem Leben: Restaurant, Eventflächen und Außenterrasse geplant

Das Lankenauer Höft hat jahrzehntelang einen Dornröschenschlaf gehalten. Ende 2016 schloss dann auch noch das gleichnamige Ausflugslokal. Das Areal am äußersten Zipfel Woltmershausen mit Blick auf den Neustädter Hafen wurde ausgeschrieben. Eine Bietergemeinschaft um den Unternehmer Theo Bührmann hat Mitte 2019 den Zuschlag erhalten und sich ein Erbbaurecht über 99 Jahre für das städtische Grundstück gesichert. Das alte Restaurant ist abgerissen, nur der Radarturm ist geblieben.

Ein dreigeschossiger Neubau entsteht auf dem 8 000 Quadratmeter großen Gelände – mit Restaurant im Erdgeschoss, Eventflächen und Außenterrasse. Der Rohbau ist fertig. Die Hülle wird jetzt nach und nach mit einer üppigen Glasfassade geschlossen. Mit der Fertigstellung des Gebäudes wird im Winter gerechnet. Der zukünftige Betriebsleiter Bastian Zare hofft auf Anfang November, pünktlich zur Kohlfahrtsaison.

„Eine besondere Romantik entfaltet sich bei Sonnenuntergang“: Neubau soll mit Aussicht bestechen

Ein Rundgang durch den Rohbau zeigt die geplanten Ausmaße. Eventflächen im Erdgeschoss und Obergeschoss bieten 450 und 600 Quadratmeter Nutzfläche. Hinzu kommt der Restaurantbereich, in dem 120 bis 150 Gäste bewirtet werden sollen. Zwei separate Eingänge soll es geben. Und alles wird barrierefrei. Aufs Dach kommt eine Photovoltaikanlage. Vor dem Gebäude entsteht ein Parkplatz.

Der Rohbau des neuen Eventgebäudes am Lankenauer Höft steht. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert. © Esser

Zare hat konkrete Vorstellungen davon, wie alles einmal aussehen wird. Es ist so angelegt, dass viele Möglichkeiten bleiben. Flexibilität ist das Stichwort. Tagungen, Veranstaltungen, Hochzeiten, das Ambiente hat etwas. Etwas Maritimes, etwas Einmaliges. Erste Reservierungen seien bereits eingegangen, heißt es.

In das Gesamtprojekt investieren Bührmann und sein Partner Sebastian Mastelka eine zweistellige Millionensumme. Zum Projekt zählt auch ein Beachclub mit Liegestühlen, Strand-Lounges, Bar und einigen „kulinarischen Spots“, der schon eine erfolgreiche Saison hinter sich hat und täglich ab 12 Uhr geöffnet ist. Der 2 000-Quadratmeter-Strand selbst bietet einen Ausblick auf Weser und Hafen-Skyline. „Eine besondere Romantik entfaltet sich bei Sonnenuntergang“, heißt es. Stimmt!

Ferienpark auf dem Wasser: Steganlage könnte bis 2024 komplett belegt sein

Hinter dem Eventgebäude und dem markanten Radarturm entsteht derzeit ein Ferienpark auf dem Wasser. Drei von geplanten 19 Hausbooten treiben bereits fest verankert im Hafenbecken am linken Weserufer und sind bezugsfertig. Das nächste Boot ist auf dem Wasserweg, hängt aber in einer Baustelle fest. Läuft alles glatt bei den Transporten von der Werft in Havelberg (Sachsen-Anhalt) durch vier Bundesländer bis Bremen, ist die Steganlage bis Juni 2024 komplett belegt, sagt Betriebsleiter Janek Burgdorff.

Die „schwimmenden Ferienappartements“ gibt es in den Varianten „Lee“ und „Luv“ für bis zu vier und sechs Personen. Beide verfügen inklusive Bug- und Dachterrasse über 98 Quadratmeter Wohnraum. Das Ambiente hat seinen Preis, der beginnt ab 245 Euro pro Tag.