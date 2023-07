Bremen: Duo überfällt junge Frau vor ihrer Haustür

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

Nach mehreren Überfällen hat die Bremer Polizei drei Verdächtige gefasst – einer kam in Haft. © Kuzaj

Erneute Raubüberfälle rund um die Bremer Innenstadt - drei Verdächtige hat die Polizei erwischt.

Bremen – Drei junge Straßenräuber hat die Polizei seit Donnerstag erwischt – einer kam in Untersuchungshaft, die anderen durften wieder gehen.

Zwei junge Männer (18 und 21) sollen am Donnerstag gegen 15 Uhr eine junge Frau angegriffen haben, die gerade Am Dobben ihre Haustür aufschließen wollte. Laut Polizei riss der 21-Jährige so stark an ihrer Halskette, dass sie stürzte und sich leicht verletzte. Die Täter flüchteten. Polizisten stellten die beiden Verdächtigen aus Marokko und Algerien nach einer Flucht quer durch Gärten und Hinterhöfe. Der 21-Jährige hatte eine Luxusuhr bei sich, hieß es. Er kam in Haft. Es wird geprüft, ob weitere Straftaten aufs Konto der Männer gehen.

Nächster Fall: Ein 17-Jähriger aus Libyen soll am Sonnabend gegen 13 Uhr einem 78-Jährigen Am Wall die Uhr vom Handgelenk gerissen und ihn so leicht verletzt haben. Mehrere Zeugen, darunter die Enkelin des Opfers, verfolgten den Jugendlichen, bis die Polizei ihn stellen konnte. Der 17-Jährige musste mit zur Wache und kam dann wieder frei.

Seit vielen Monaten gibt es rund um die Bremer Innenstadt immer wieder Überfälle, meist am helllichten Tag nach ähnlichem Muster. Die Zahl der Straßenraube ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 50 Prozent angestiegen, bestätigte die Polizei kürzlich auf Nachfrage. Im Fokus stehen mehrere Jugendgruppen sowie junge Männer aus den Maghreb-Staaten. Manche sind mittlerweile in Untersuchungshaft gelandet, die meisten müssen allerdings mangels Haftbefehl wieder auf freien Fuß gesetzt werden.