Bremen: Duo raubt 75 Jahre alte Rollstuhlfahrerin aus

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

In Bremen haben Räuber eine Rollstuhlfahrerin überfallen. Die Polizei sucht Zeugen. Außerdem haben Jugendliche am helllichten Tag auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke einen 17-Jährigen ausgeraubt. © Kuzaj

Erneut Überfälle in Bremen: Ziel waren diesmal eine Rollstuhlfahrerin und ein 17-Jähriger - und das am helllichten Tag.

Bremen – Und wieder Überfälle am helllichten Tag in Bremen. Dieses Mal machten die Räuber nicht vor einer Frau im Rollstuhl Halt, auch das nicht zum ersten Mal. Außerdem traf es in der Innenstadt einen 17-Jährigen. Zwei mutmaßliche Täter wurden ermittelt, berichtete am Freitag eine Polizeisprecherin.

Gegen 10 Uhr am Donnerstag war eine 75 Jahre alte Frau in einem elektrischen Rollstuhl in Gröpelingen Ziel von Räubern. Die Rentnerin war im Bereich In den Wischen unterwegs, als sich ihr zwei Männer näherten, so Polizeisprecherin Nastasja-Klara Nadolska. Einer der beiden hielt den Rollstuhl der 75-Jährigen fest, der andere durchsuchte diesen und entwendete die Geldbörse, während die Bremerin hilflos zusehen musste.

Das Duo flüchtete in Richtung Gesche-Gottfried-Weg. Die Polizei hofft, dass sich Zeugen finden, die die Männer beobachtet haben. Einer der Täter soll einen dunklen Teint, „ein fülliges Gesicht und füllige Lippen“ haben, hieß es. Der andere Mann war den Angaben zufolge schmal und hatte helle Haare mit einem Rotstich. Beide Räuber trugen schwarze Jacken. Hinweise an die Kripo unter 0421/362-3888.

Wechseln wir in die Innenstadt, wo seit Monaten immer wieder Jugendgruppen mit Überfällen auffallen. Tatort: Wilhelm-Kaisen-Brücke. Uhrzeit: gegen 15.40 Uhr – eine Zeit, zu der die Brücke immer belebt ist. Doch das schreckte zwei Jugendliche (15 und 16 Jahre alt) nicht ab. Nach Angaben der Polizeisprecherin sprachen sie einen 17-Jährigen an, der Richtung Martinistraße unterwegs war. Plötzlich soll der 16-Jährige dem 17-Jährigen in die Kniekehle getreten und ihn geschlagen haben, berichtete die Sprecherin. Anschließend riss er dem Opfer die Goldkette vom Hals und flüchtete mit seinem 15-jährigen Begleiter in Richtung Böttcherstraße.

„Aufgrund der guten Täterbeschreibung und mit Hilfe einer zivilen Fahnderin der Bundespolizei“ stellten Einsatzkräfte die mutmaßlichen Räuber kurz darauf in einer Straßenbahn, so Nadolska. Den Angaben zufolge stammt der 15-Jährige aus Marokko, der 16-Jährige aus Algerien.

Da Smartphones, Geld, Uhren und Schmuck Objekte der Begierde von Straßenräubern sind, rät die Polizei: „Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und versuchen Sie, Ihre Goldketten und wertvollen Uhren möglichst nicht offen zu tragen.“ Tipps, wie sie Menschen vor vielen Jahren nur bei Reisen ins Ausland, beispielsweise in Metropolen, bekommen haben.