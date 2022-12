Dreistes Räuberquintett: Mann in Café mit Reizgas besprüht

Von: Elisabeth Gnuschke

Nach einem dreisten Räuberquintett fahndet jetzt die Bremer Polizei. © Kuzaj

Die Bremer Polizei fahndet nach jugendlichen Räubern. Der Haupttäter soll einen Café-Mitarbeiter mit Reizgas besprüht haben.

Bremen – Gleich fünf Jugendliche haben sich am Montagnachmittag in einem Café in Bahnhofsnähe selbst bedient und sich ohne zu bezahlen aus dem Staub gemacht. Das berichtete am Dienstag ein Polizeisprecher.

Gegen 15.45 Uhr betrat das Quintett das Café am Bahnhofsplatz, nahm sich Backwaren und Kaffee von der Selbstbedienungstheke, setzte sich in den hinteren Bereich und futterte alles auf, so die Polizei.

Jugendlicher zieht Reizgas aus der Jacke

Als der 31 Jahre alte Angestellte den „Kunden“ sagte, sie müssten die Ware erstmal bezahlen, zückte ein Junge aus der Gruppe Reizgas aus der Jacke und sprühte es dem Mitarbeiter ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Jugendlichen. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt, verzichtete aber auf einen Rettungswagen, so Polizeisprecher Nils Matthiesen.

Der Mitarbeiter konnte den Haupttäter beschreiben. Er soll etwa 16 bis 17 Jahre alt, 1,70 Meter groß sein und einen dunklen Teint haben. Der Jugendliche trug den Angaben zufolge eine schwarze Kapuzenjacke und eine blaue Jeans. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/362-3888 entgegen.