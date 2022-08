Bremen: Drei Jungen überfallen neun Jugendliche

Von: Elisabeth Gnuschke

Immer wieder hat es die Bremer Polizei mit Überfällen zu tun. © Kuzaj

Immer wieder Überfälle in Bremen, am Sonntag gleich zwei. Zwei tatverdächtige Jungen wurden gefasst.

Bremen – Und wieder waren in Bremen Jugendliche auf Raubzug, diesmal im Ostertor. Ein 18-jähriger Bremer wurde dabei verletzt, berichtete am Montag die Polizei. Immerhin: Zwei Verdächtige nahm die Polizei fest – vorläufig. Wie meistens, befinden sie sich längst wieder auf freiem Fuß. Das war noch nicht alles: Am Sonntagabend überfielen vier junge Männer in der City ein Paar und raubten eine Goldkette.

Wie Polizeisprecher Fabian Hilbig berichtete, bedrängten drei junge Täter in der Nacht zu Sonntag gegen 1.45 Uhr am Osterdeich eine neunköpfige Gruppe junger Menschen, leuchteten unter anderem mit Taschenlampen in die Gesichter. Gestört von den aufdringlichen Jungen, wollte die Gruppe den Deich verlassen, so der Sprecher. Daraufhin entrissen die Kinder einem 18-Jährigen die Bauchtasche. Der wollte sein Eigentum zurück, wurde jedoch mit einem Messer bedroht, berichtete der Sprecher weiter.

Bremer Polizei fasst zwei Verdächtige nach Überfall: 14 und 15 Jahre alt

Einen anderen 18-Jährigen aus der neunköpfigen Gruppe hielten die drei Jungen fest, bedrohten auch ihn mit einem Messer und verlangten seine Wertsachen. Bei einem kurzen Gerangel erlitt der junge Mann Schnittwunden an der Hand. Mit der geraubten Bauchtasche flüchteten die jungen Täter. Die Polizei stellte kurz darauf zwei der Verdächtigen im Kunsttunnel: 14 und 15 Jahre alt. Bei ihnen fanden die Einsatzkräfte ein Messer und eine Taschenlampe. Auch Papiere des beraubten 18-Jährigen fanden sich an. Eins der Kinder hatte laut Polizei zudem Raubgut eines Überfalls vom Freitag bei sich.

Die Polizei ermittelt derzeit, ob möglicherweise weitere Straftaten auf das Konto des Trios gehen könnten. Der flüchtige dritte Täter soll ebenfalls etwa 14 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank sein. Er soll einen dunklen Teint und dunkle (vermutlich lockige) Haare mit kurzen Seiten haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0421/362-3888 – nicht nur in diesem Fall, sondern in einem weiteren vom Sonntagabend.

Bremer Altstadt: Junge Männer reißen 71-jährigem Cartier-Goldkette vom Hals

Was war da passiert? Gegen 21.30 Uhr überfielen vier junge Männer ein Paar in der Altstadt und rissen dem Mann (71) die Cartier-Goldpanzerkette vom Hals. Nach Angaben einer Polizeisprecherin bummelte der 71-Jährige mit seiner Frau die Straße Stintbrücke entlang, die an den Marktplatz grenzt. Laut Polizei wurden sie von vier jungen Männern umzingelt. Ein Räuber riss dem 71-Jährigen die wertvolle Cartier-Kette vom Hals, während ein anderer die teure Markenuhr vom Handgelenk ziehen wollte. Das konnte das Opfer verhindern. Die Eheleute schrien und wehrten sich, woraufhin das Täter-Quartett Richtung Martinistraße flüchtete, so die Sprecherin. Der 71-Jährige wurde leicht verletzt. Die Räuber werden als 22 bis 27 Jahre beschrieben.

In den vergangenen Monaten haben sich in Bremen Überfälle (wir berichteten) gehäuft. Etliche der Täter werden als Jugendliche oder junge Männer beschrieben. Sind womöglich Banden unterwegs? Auf Nachfrage teilte die Polizei Ende Juli dazu mit: „Für eine strukturierte und organisierte Tatbegehung liegen aktuell keine Hinweise vor.“

Bremer Polizei rät: Schmuck zu Hause lassen

Die Polizei rät inzwischen dazu, sich genau zu überlegen, ob man Schmuck, Uhr, Geld und Kreditkarten wirklich braucht, wenn man sein Haus verlässt. Bei unseren Lesern hat das erhebliche Entrüstung ausgelöst. „Wir sollen unser Verhalten an das der Kriminellen anpassen?“, so und ähnlich lauteten die empörten Reaktionen.

Hier eine kleine Auswahl von weiteren Überfällen (die bekannt geworden sind) in nur einer Woche: 2. August, Bahnhofsnähe, zwei junge „Antänzer“ rauben einem 22-Jährigen das Handy; 4. August, Vegesack, zwei Jugendliche überfallen eine 65-Jährige. Hinzu kommen die beiden Überfälle vom Sonntag.

Außerdem wurden vier junge Einbrecher in Blockdiek (3. August) gefasst, 15 bis 17 Jahre alt, sowie zwei Jugendliche, 14 und 16, mit Schlagstock, die in eine Grundschule in Borgfeld eingebrochen waren (6. August).