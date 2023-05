Dieb will 79-jähriger Frau die Tasche stehlen und wird von Kindern gestoppt

Von: Marcel Prigge

Kinder haben in Bremen einen Taschendieb gestoppt. Dieser versuchte die Tasche einer 79-Jährigen zu stehlen. Die Polizei lobt das Verhalten der Kinder, mahnt jedoch auch zur Vorsicht.

Bremen – Ungewöhnliches Engagement von einer Gruppe an Kindern: Am Montagnachmittag, 15. Mai 2023, hielten mutige 13- und 14-Jährige in Horn-Lehe in Bremen, einen Dieb auf, der einer 79-Jährigen die Tasche stehlen wollte. Sie forderten ihn auf, die Tasche unverzüglich wieder zurückzugeben.

Kinder stoppen Taschendieb: „Sie versperrten ihm den Weg und forderten ihn auf, die Tasche wieder zurückzugeben“

Wie die Polizei mitteilt, sei die Frau mit ihrem Fahrrad auf der Gerold-Janssen-Straße unterwegs gewesen, als ein 19-jähriger Tatverdächtiger ihre Tasche aus ihrem Fahrradkorb entwendete. Eine Gruppe von Kindern zwischen 13 und 14 Jahren beobachtete den Vorfall, machten die Frau darauf aufmerksam und fuhren dem Tatverdächtigen hinterher.

„Sie versperrten ihm den Weg und forderten ihn auf, die Tasche wieder zurückzugeben, was er auch tat. Anschließend stieg er in eine Straßenbahn und wurde kurze Zeit später von den Einsatzkräften gestellt“, so die Beamten.

„Die Polizei Bremen lobt ausdrücklich das umsichtige und couragierte Verhalten der Zeugen. Zeitgleich appelliert die Polizei daran, sich niemals selbst in Gefahr zu bringen“, heißt es weiter. Häufig reiche es bereits, sich Tätermerkmale und Fluchtrichtung zu merken und sofort die Notrufnummer 110 zu wählen.